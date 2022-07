Von Felix Hüll

Hirschhorn. In der abgedunkelten Mark-Twain-Stube des Bürgerhauses steigen am gestrigen Sonntagabend nach 18 Uhr sowohl Temperatur, Schwüle wie auch die Nervosität. Um 18.33 Uhr deuten die ersten Säulen der vom Beamer an die Saalstirnwand geworfenen Grafik an: hier könnte ein Machtwechsel anstehen.

Der türkisfarbene Balken von Martin Hölz ist deutlich höher als jener von Amtsinhaber Oliver Berthold – aber noch sind erst zwei von fünf Wahlbezirken ausgezählt.

Diese sind Rathaus, Schule Ersheim, Alte Schule Langenthal und Sängerhalle Igelsbach, Unter den vier Direkt-Wahllokalen macht Ersheim mit 1172 Wahlberechtigten den größten, Igelsbach mit 181 Berechtigten den kleinsten Bezirk aus. Im Ergebnis aber haben mit 613 abgegebenen Wahlbriefen die Briefwähler den größten Auszählungsbezirk gebildet.

"Ersheim" hatte gerade mal 392 abgegebene Stimmen, deutlich weniger als die 613 Briefwähler. Es sollte letztlich bis 19.19 Uhr dauern – erst dann stand das vorläufige amtliche Auszählungsergebnis fest und kam auch gleich in die Mark-Twain-Stube sowie zeitgleich online auf die Webseite der Stadt Hirschhorn.

Mit 796 Stimmen und 51,76 Prozent lag Martin Hölz vor Amtsinhaber Oliver Berthold (CDU, 577 Stimmen/37,52 Prozent) und wird damit der nächste Hirschhorner Bürgermeister. Abgeschlagen auf dem dritten Platz: Thomas Wilken (SPD) mit 165 Stimmen/10,73 Prozent.

Von den insgesamt 2.721 Wahlberechtigten hatten 1.548 ihre Stimme abgegeben. Damit lag die Wahlbeteiligung bei 56,89 Prozent. Zehn Stimmen waren ungültig. Vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 55,7 Prozent.

Beifall brandete auf, als die über 40 Anwesenden im gegen die Abendsonne abgedunkelten Saal erfassten: Gleich im ersten Wahlgang ist hier ein Amtswechsel entschieden worden.

Hintergrund > Wahl vom 3. Juli 2022: Wahlberechtigte [+] Lesen Sie mehr > Wahl vom 3. Juli 2022: Wahlberechtigte 2721 Wähler/Wahlbtlg.: 1 548/56,89 % Oliver Berthold 577 St./37,52 % Martin Hölz 796 St./ 51,76 % Thomas Wilken 165/10,73 % > Wahl vom 25. September 2016: Wahlberechtigte 2713 Wähler/Wahlbtlg.: 1511/55,7 % Oliver Berthold 965 St./64,8 % Aloisia Sauer 396 St./26,6 % Hans-Joachim Lierz 129 St./ 8,7 % [-] Weniger anzeigen

Begleitet u.a. von CDU-Bundestagsabgeordnetem Michael Meister und CDU-Landtagsabgeordneter Sandra Funken nahm Bürgermeister Berthold dieses Ergebnis zur Kenntnis und gratulierte Wahlsieger Martin Hölz. Der hatte noch viele weitere Hände zu schütteln – neben denen seiner Kinder und Hirschhorner Bürgern auch die etwa von Bürgermeister Peter Reichert (Eberbach) und Herold Pfeifer (Neckarsteinach). Hölz dankte für das Vertrauen und äußerte drei Wünsche: erstens nach Gesundheit für alle in Coronazeiten, zweitens, dass Dynamik, Lebendigkeit und Offenheit aus dem Wahlkampf sich weiter tragen und dass man wieder in Zusammenarbeit komme, die zwar bereits vorhanden sei, die er aber drittens zu vertiefen hoffe.

Info: Heute, Montag 4. Juli, tagt um 18 Uhr der Wahlausschuss öffentlich in der Mark-Twain-Stube, um das endgültige Ergebnis der Bürgermeister-Direktwahl 2022 festzustellen.