Hardheim. (dore) "Die Unterschriften sind bei uns eingegangen, und wir prüfen nun, ob das formal alles seine Richtigkeit hat. Der Gemeinderat hat dann innerhalb von zwei Monaten zu beschließen, ob wir dem Bürgerbegehren stattgeben", informierte Bürgermeister Stefan Grimm in der Gemeinderatssitzung am Montagabend.

In erster Linie sei es dabei ja um die Parkplätze auf dem Kurt-Schmider-Platz gegangen. "Der Investor möchte die Parkplätze aber auch gar nicht mehr realisieren." Und es bleibe dabei.

Trotzdem werde man einen städtebaulichen Vertrag mit Schoofs abschließen müssen, aber nicht wegen der Parkplätze, sondern wegen vielen anderen Dingen. Der gefasste Beschluss des Gemeinderats vom 27. Juni habe wortwörtlich gelautet: "Die Verwaltung wird ermächtigt, einen städtebaulichen Vertrag mit dem Investor abzuschließen." Deshalb hätte das Bürgerbegehren gar nicht zwingend sein müssen, so Grimm.

Grimm appellierte aber auch an die Bürger, künftig mehr in den Austausch mit der Verwaltung und dem Gemeinderat zu gehen, sodass man solche Dinge in Zukunft einvernehmlicher regeln könne und nicht immer "mit der Brechstange" kommen müsse.