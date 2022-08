Buchen. (joc) In ein paar Tagen ist wieder Kinozeit unter freiem Himmel. Am Montag, 8. August, startet das Buchener Open-Air-Kino im Innenhof der Stadtwerke mit dem lustigen Streifen "Eingeschlossene Gesellschaft". Insgesamt sieben Filme werden gezeigt. Letzter Kinotag ist am 14. August. Zwischendurch gibt es noch am 10. August die beliebte Ladies Night der Rhein-Neckar-Zeitung mit Wunschfilm

