Buchen. (rüb) Als "lohnendes Ausflugsziel für alle Naturinteressierten" hatte Minister Peter Hauk am Freitag die beiden neuen Biodiversitätspfade in Buchen und Götzingen geadelt. Zwei Tage nach der offiziellen Eröffnung machten sich am Sonntag in Buchen rund 30 große und kleine Wanderfreude selbst ein Bild von einem dieser beiden neuen Anziehungspunkte, und sie durften dabei erfahren, dass der Abgeordnete nicht zu viel versprochen hatte. Für den Götzinger Blütenweg ist ebenfalls eine Eröffnungswanderung geplant, allerdings erst im Frühjahr, wenn es am Wegesrand wieder Blüten zu bewundern gibt.

Helmut Ritter stellte den Zuhörern auf den Streuobstwiesen unterhalb des Wartturms den „Palmer-Schnitt“ vor und wusste Interessantes über Obstbäume zu berichten. Foto: Rüdiger Busch

Bei der Begrüßung am Schulzentrum – Start und Ziel des sieben Kilometer langen Rundwegs – erinnerte Bürgermeister Roland Burger an die Entstehungsgeschichte des Pfades, die bis zum Volksbegehren "Rettet die Bienen" zurückreicht. "Es geht um Bewusstseinsbildung", betonte Burger: Der Wanderweg soll dazu beitragen, den Bürgern Wissen und Informationen zum Schutz der Artenvielfalt zu vermitteln und sie auf die Natur und ihre Bedeutung aufmerksam zu machen. In Buchen habe man dafür das bestehende Grüne Band, das von der Kernstadt bis zum Hasenwald führt, aufgewertet und verbreitert: An zehn Stationen gibt es von Insekten bis zum Biber viel über die Natur zu erfahren, ergänzt um Spiel- und Entdeckungsmöglichkeiten für Kinder.

Fachbereichsleiterin Sarah Wörz von der Stadt und Sabine Herkert-Schork vom Landschaftserhaltungsverband stellten die Strecke und die einzelnen Stationen vor. Der Rundweg führt entlang der Morre Richtung Hettingen, zum Daunsee und zum Hasenwald und anschließend über den Wartturm zurück nach Buchen. Für die Eröffnungswanderung hatten sich die Organisatoren ein vier Kilometer langes Teilstück des Weges ausgesucht, das zunächst entlang der renaturierten Morre zum Wartturm führte. Dort wurde beispielsweise mit einer Blühwiese ein hoher ökologischer Mehrwert geschaffen. Weiter ging es Richtung Hasenwald, wo es Informationen zum "Lebensraum Wald" und – im dortigen Gasthaus – eine willkommene Stärkung für die Wandergruppe gab.

Das macht Spaß und hilft außerdem der Umwelt: Geopark-Ranger Wilfried Schneider bastelte am Hasenwald mit Kindern Nisthilfen für gefährdete Wildbienen. Foto: Rüdiger Busch

Abgerundet wurde der Aktionstag durch zwei praktische Angebote: Im Hasenwald konnten Kinder am Nachmittag Nisthilfen für Wildbienen basteln. Geopark-Ranger Wilfried Schneider informierte darüber, dass es in Deutschland mehr als 500 Arten von Wildbienen gibt, und er warb bei den Kindern und ihren Eltern dafür, im Garten mit solchen Nisthilfen und Blühpflanzen Lebensräume für die gefährdeten Insekten zu schaffen. Eine rundum gelungene Aktion!

Auf Interesse stieß auch ein Vortrag mit Vorführung von Helmut Ritter, einem langjährigen Gefährten von Helmut Palmer. Er stellte an den Streuobstwiesen des Wartbergs den "Palmer-Schnitt" vor und erzählte Wissenswertes über Obstbäume und Schnitttechniken.