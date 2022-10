> "Beckstein brennt" Beckstein: Im Weinort Beckstein wird am Sonntag die Brennerei-Tradition gefeiert. Dafür öffnen die Brennereien von 11 bis 18 Uhr ihre Pforten, um den Besuchern verschiedene Destillate und Liköre mit kleinen Speisen anzubieten. Auch die Becksteiner Winzer sind mit dabei und bieten feine Tropfen zum geselligen Verweilen an. Außerdem wird es einen Handwerker- und Krämermarkt geben.

> Nachtwächterführung Osterburken: Einen nächtlichen Ausflug ins Mittelalter bietet der Mittelalterpark "Adventon" am Samstag an. Zum Einbruch der Dunkelheit um 18 Uhr wird der Nachtwächter mit den Siedlern von "Adventon" und seinen Gästen mit Laternen und Fackelschein durch den Park ziehen. Er wird dabei erklären, welche Aufgaben er im Mittelalter hatte, und wird seine Tätigkeit bei dieser Erlebnisführung unter Beweis stellen. Anmeldung per E-Mail an info@adventon.de .

> Martinimarkt und Mantelsonntag Miltenberg: Das besondere Flair des Martinimarkts in Miltenberg lockt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr in die Miltenberger Innenstadt. Dort bieten vielfältige Aktionen und Vorführungen sowie herbstliche Köstlichkeiten aus der Region beste Unterhaltung für Jung und Alt. Auch die Geschäfte in der Altstadt und im Miltenberger Outlet Center laden zum entspannten Shoppen und Verweilen ein.

> Martinimarkt und Mantelsonntag Miltenberg: Das besondere Flair des Martinimarkts in Miltenberg lockt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr in die Miltenberger Innenstadt. Dort bieten vielfältige Aktionen und Vorführungen sowie herbstliche Köstlichkeiten aus der Region beste Unterhaltung für Jung und Alt. Auch die Geschäfte in der Altstadt und im Miltenberger Outlet Center laden zum entspannten Shoppen und Verweilen ein.

> Nachtwächterführung Osterburken: Einen nächtlichen Ausflug ins Mittelalter bietet der Mittelalterpark "Adventon" am Samstag an. Zum Einbruch der Dunkelheit um 18 Uhr wird der Nachtwächter mit den Siedlern von "Adventon" und seinen Gästen mit Laternen und Fackelschein durch den Park ziehen. Er wird dabei erklären, welche Aufgaben er im Mittelalter hatte, und wird seine Tätigkeit bei dieser Erlebnisführung unter Beweis stellen. Anmeldung per E-Mail an info@adventon.de.

> "Getzemer Moarkt" Götzingen: Ein fester Bestandteil im Dorfleben von Götzingen findet am Sonntag entlang der Thingstraße statt. Nach der Eröffnung um 11 Uhr gestalten viele kleine Stände den Markt und sorgen den ganzen Tag für regen Besuch. Neben kulinarischen Angeboten, Infoständen sowie allerlei Waren ergänzen ein Flohmarkt, Torwandschießen und eine Tombola das Angebot des "Getzemer Moarkts".

> "Barbed Wire" Dallau: Mit der weit bekannten Bühnenshow lockt die Band "Barbed Wire" am Montag zur Halloween-Party nach Dallau. Bei der energiegeladenen Show gibt es zahlreiche bekannte Songs aller Genres auf die Ohren der Partymeute.

> "Beckstein brennt" Beckstein: Im Weinort Beckstein wird am Sonntag die Brennerei-Tradition gefeiert. Dafür öffnen die Brennereien von 11 bis 18 Uhr ihre Pforten, um den Besuchern verschiedene Destillate und Liköre mit kleinen Speisen anzubieten. Auch die Becksteiner Winzer sind mit dabei und bieten feine Tropfen zum geselligen Verweilen an. Außerdem wird es einen Handwerker- und Krämermarkt geben.

> "Xperiment-Technikland" Würzburg: Das Museum für Franken auf der Festung Marienberg zeigt, wie perfekt Technik und Kunst einander ergänzen und beeinflussen. Die neue Mitmach-Ausstellung lädt naturwissenschaftlich und technisch Begeisterte dazu ein, zahlreiche Experimente zu unternehmen: An 20 Stationen der erlebnisreichen Schau können Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren selbstständig Versuche starten, Entdeckungen machen oder Phänomenen aus Natur und Technik auf die Spur kommen. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr.

> "VR Bank Lichterzauber" Heilbronn:

Eine leuchtende Entdeckungsreise durch die Innenstadt gibt es am Freitag von 18 bis 22 Uhr in Heilbronn. Kleine Inseln mit Leuchtskulpturen zu unterschiedlichen Themen sowie ein bunter Mix an Solo-, Duo- und Trio-Shows, die mit LED-Licht und Feuer faszinierende Lichterzauberwelten entwerfen, erstrecken sich durch die Innenstadt. Den Abschluss des Abends bildet eine Lichtparade der Künstler. Außerdem öffnen die Heilbronner Händler bis 22 Uhr.