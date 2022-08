Als "Buchener Urgestein" trug er seine Heimat immer im Herzen und war eng mit ihr verbunden. Er hatte ein ausgeprägtes Gespür für die Anliegen der Bürger. Als leidenschaftlicher Verfechter der Belange des ländlichen Raums, als Antreiber einer zukunftsorientierten Politik und als politischer Mensch, der das große Ganze im Auge behielt, war er von 1972 bis 2009 Vorsitzender des CDU-Orts- und Stadtverbandes Buchen . Clemens Morschhäuser prägte dieses Amt. Sein klares Wort hatte Gewicht. Mit Politikern auf Bundes- und Landesebene unterhielt er enge Kontakte. Sein Rat wurde geschätzt. Ein öffentliches Amt oder Mandat strebte er jedoch nicht an. In Anerkennung seiner großen ehrenamtlichen Verdienste ernannten die Buchener Christdemokraten ihn zum Ehrenvorsitzenden.

Clemens Morschhäuser wurde am 3. August 1935 als Sohn des Metzgermeisterehepaars Josef und Maria Morschhäuser geboren. Er besuchte von 1946 bis 1952 das Burghardt-Gymnasium. 1952 wechselte er in das Wirtschaftsgymnasium in Walldürn. 1955 legte er das Wirtschaftsabitur ab. Anschließend trat er ins OKW ein und machte zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Als Leiter der Exportabteilung kam er dann viel in der Welt herum.

Beruflich verwirklichte er sich 45 Jahre lang bei der Firma Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme (OKW) in Buchen. Dort arbeitete er als Leiter der Exportabteilung des Buchener Traditionsunternehmens. Seine Reisen zu den internationalen Kunden führten ihn dabei nahezu in alle Erdteile.

Buchen. (RNZ) Buchen trauert um Clemens Morschhäuser. Der Urbuchener, der sein Leben in den Dienst an der Allgemeinheit gewidmet hatte, starb am 16. August im Alter von 87 Jahren. Ob Kolpingsfamilie, Pfarrgemeinderat, Fastnacht oder Politik. Mit viel Herzblut, Leidenschaft, Ideenreichtum und großem Engagement setzte er sich für seine Heimatstadt sowie für die Bürger im ländlichen Raum ein und wurde für sein Engagement weithin geachtet und geschätzt.

Clemens Morschhäuser, der gemeinsam mit Ehefrau Christel durchs Leben ging, war Familienmensch und Vater von drei Kindern. Seine Enkelkinder waren für ihn ein großes Glück.

Die christlichen Werte und sein Gottvertrauen waren sein innerer Kompass. Morschhäuser war auch überzeugter Anhänger von Adolph Kolping. Besonders stark engagierte er sich in der Kolpingsfamilie Buchen, der er seit 1953 angehörte. Er übte auch das Amt des Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats aus. Zudem war er leidenschaftlicher Faschenachter und Vorsitzender des Blecker-Clubs 1919.

Das Wirken von Clemens Morschhäuser zum Wohle der Allgemeinheit wurde mit vielen Auszeichnungen gewürdigt. So erhielt er 1995 die Verdienstmedaille der Stadt und 1998 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Ferner wurde ihm die höchste Ehrung der Erzdiözese Freiburg im Jahr 2005 mit der Überreichung der Münstermedaille zuteil.

Um Clemens Morschhäuser trauern seine Ehefrau Christel Morschhäuser, seine Kinder, Enkelkinder, Verwandten, Freunde und Weggefährten.

Info: Der Rosenkranz wird am Donnerstag, 18. August, um 17.45 Uhr in der Kreuzkapelle in Buchen gebetet. Die Trauerfeier ist am Freitag, 19. August, um 10.30 Uhr auf dem Friedhof in Buchen. Die Beisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.