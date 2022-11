Boxberg/Buchen. (rüb) Im Alter von 78 Jahren ist Pfarrer Dr. Helmut Karl Ulshöfer gestorben, der nicht nur in seiner Heimat Boxberg, sondern von 1978 bis 1984 auch als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Buchen Akzente gesetzt hat.

Geboren 1944 in Boxberg wanderte Ulshöfer nach einer Lehre zum Vermessungstechniker und dem Besuch der Bibelschule der Liebenzeller Mission 1968 in die USA aus, wo er unter anderem in Boston studierte. Zurück in Deutschland wirkte er ab 1978 als Pfarrvikar und später als Pfarrer in Buchen.

Dort rief er unter anderem die "Diskutheek" ins Leben, einen Ort zum Musikhören, Diskutieren und Teetrinken. Weitere Stationen seines beruflichen Lebenswegs waren unter anderem eine Dozentenstelle in Sri Lanka, eine Pfarrstelle in Bruchsal, und von 1992 bis 2000 war er Pfarrer im Schuldienst am GTO in Osterburken. Im Ruhestand übernahm er Vertretungsdienste im Kirchenbezirk Boxberg und war Schuldekan im Kirchenbezirk Boxberg.

Ort des Geschehens

Neben seiner Frau Gerda hinterlässt Ulshöfer die Töchter Daniela und Corina. Die Trauerfeier findet am kommenden Freitag, 2. Dezember, um 14 Uhr im Frankendom zu Boxberg-Wölchingen mit anschließender Urnenbeisetzung auf dem Friedhof in Boxberg statt.