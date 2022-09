Buchen. (rüb/pm) Die Parksituation in Buchen ist derzeit wegen des Umbaus des Busbahnhofs sowieso schon angespannt: Seit Montag steht ein großer Teil des Musterplatzes nicht mehr zur Verfügung, da dort der provisorische Busbahnhof eingerichtet wurde. Nun fallen am morgigen Freitagnachmittag auch noch weitere Parkplätze dort weg, wie die Stadt mitteilte. Ein Teilbereich des Musterplatzes beim dm-Markt steht am Freitagnachmittag ab der Mittagszeit wegen einer ab 15 Uhr beginnenden Klimastreik-Veranstaltung bis voraussichtlich 17 Uhr nicht zum Parken zur Verfügung.

Die Stadt hat dem Veranstalter angesichts der angespannten Parksituation Alternativen angeboten, doch der bestand auf dem Musterplatz als Veranstaltungsort: "Wir haben großes Interesse, dass unsere Stimme auch gehört wird", erklärt Horst Berger im Gespräch mit der RNZ, deshalb sei der Musterplatz als sehr umtriebiger Platz der richtige Veranstaltungsort. Zudem könne man auch darüber nachdenken, das Auto einmal stehen zu lassen und Alternativen in Erwägung zu ziehen.

In der Pressemitteilung weist die Stadt zudem darauf hin, dass das Durchfahren des Musterplatzes für die Dauer der Baumaßnahme ebenso wenig möglich ist wie die Zufahrt über die Straße Am Haag. Die Zufahrt zum Parkplatz Musterplatz funktioniert derzeit nur über die Walldürner Straße. Ausweichparkplätze gibt es in der Eisenbahnstraße und am Parkdeck sowie auf allen anderen bekannten Parkplätzen in der Stadt.