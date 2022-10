Buchen. (rüb) Sie war eine der Attraktionen im Corona-Winter 2021: die Toni-Eisbahn des Glasfaserunternehmens BBV auf dem Buchener Musterplatz. In der Vorweihnachtszeit lockte das kostenlose Angebot damals Tausende Besucher an, die sich über die Abwechslung in der pandemiegeprägten Zeit sehr freuten. Damals hatte die BBV eine Neuauflage im Winter 2022 in Aussicht gestellt, allerdings nicht in Buchen, sondern in einem Nachbarkreis.

Doch daraus wird nichts: Wegen der Energiekrise hat sich das Unternehmen von den Plänen verabschiedet. "Wir hatten Jagsthausen als möglichen Standort ausgewählt", berichtet BBV-Pressesprecher Thomas Fuchs, "doch dann haben wir die Reißleine gezogen." Angesichts der aktuellen Diskussion um die Energiepreise und um das Energiesparen wäre es nicht vertretbar gewesen, eine Eisbahn im Freien, die ja besonders energieintensiv ist, zu betreiben.