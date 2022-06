Buchen. (joc) Ein Highlight beim Buchener Open-Air-Kino (8. bis 14. August) im Innenhof der Stadtwerke ist in jedem Jahr die Ladies Night der Rhein-Neckar-Zeitung mit Wunschfilm, netten Gesprächen und einer Tombola. Und auch in diesem Jahr präsentiert die RNZ am Mittwoch, 10. August, die beliebte Kinonacht für und zu Ehren des zarten Geschlechts.

Und natürlich sitzen auch in diesem Jahr wieder die Damen am Regiepult. Das heißt: Es stehen wieder drei Filme zur Auswahl. Auf dem in der RNZ abgedruckten Coupon (siehe unten) kann man seinen Favoriten ankreuzen und an die RNZ in Buchen schicken oder dort abgeben. Aus allen Einsendern werden Freikarten für die Ladies Night verlost. Der Film mit den meisten Einsendungen wird dann am 10. August mit einem bunten Rahmenprogramm (darunter Verlosung von drei Hauptpreisen) gezeigt.

Hier Infos zu den drei Filmen:

> Wunderschön (Deutschland 2022, 132 Minuten, FSK ab 6, Drama). Regie: Karoline Herfurth. Besetzung: Karoline Herfurth, Nora Tschirner, Martina Gedeck.

Frauke (Martina Gedeck) steht kurz vor ihrem 60. Geburtstag und findet sich von Tag zu Tag weniger schön. Ihr Mann Wolfi (Joachim Król) hat derweil andere Probleme: Er ist pensioniert und weiß nichts mit sich anzufangen. Ihre Tochter Julie (Emilia Schüle) will als Model durchstarten und versucht krampfhaft, sich dem Schönheitsideal der Branche anzupassen. Leyla (Dilara Aylin Ziem) ist Schülerin und verfolgt das Leben von Julie mit. Mit sich selbst ist sie schon lange nicht mehr zufrieden, sie fühlt sich als Außenseiterin. So ein Leben wie Julie würde sie auch gerne führen, denn in einer Sache ist sie sich sicher: Wenn man so aussieht wie das junge Model, kann das Leben nur besser sein! Währenddessen kämpft Julies Schwägerin Sonja (Karoline Herfurth) mit den Folgen ihrer zwei Schwangerschaften. Ihr Mann Milan (Friedrich Mücke) unterschätzt, welchem Stress sich die junge Mutter aussetzt. Sonjas beste Freundin Vicky (Nora Tschirner) sieht das pragmatisch, für sie war schon immer klar, dass Männer und Frauen nie gleichberechtigt miteinander umgehen werden. Doch sie rechnet nicht mit ihrem Kollegen Franz (Maximilian Brückner), der sie vom Gegenteil überzeugen möchte.

> ...