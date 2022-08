Buchen-Hettingen. (rüb) Gut 4000 Hausärzte fehlen bundesweit, allein in Baden-Württemberg sind es laut Angaben des Hausärzteverbands mehr als 600. Und es werden Jahr für Jahr mehr: Jeder vierte Hausarzt im Land ist älter als 60. Umso erfreulicher ist es, wenn verdiente Mediziner den Stab erfolgreich an die nächste Hausarztgeneration weitergeben, wie es soeben in Buchen und Hettingen geglückt

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen