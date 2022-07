Benefizkonzert in Hainstadt: Am 19. Oktober spielen "Prime Session" für die Grundschule

Kleine Schüler rockten in Hainstadt die große Bühne (plus Fotogalerie)

Buchen: Kleine Schüler rockten in Hainstadt die große Bühne (plus Fotogalerie)

Wenn diese auf der Bühne stehen, herrscht im Publikum immer das gleiche Bild: Handtücher und Kleidungsstücke drehen sich wild über den Köpfen der Besucher, die Menschenmassen tanzen zu den Reggae- und Dancehall-Beats, und der Schweiß fließt in Strömen. Die zwölfköpfige Band aus Aschaffenburg ist Deutschlands erster und einziger Tribute-Act, der sich ausschließlich mit dem energiegeladenen Werk der Berliner Band "Seeed" und dessen Frontmann Peter Fox beschäftigt – und das mit großem Erfolg. Seit bereits über zehn Jahren touren die "Music Monks" quer durch das deutschsprachige Gebiet und hinterlassen ihr Publikum stets in zwei Zuständen: durchgetanzt und überglücklich.

Buchen-Hainstadt. (ahn/pm) "Zurück ins Leben und zurück zu Live-Veranstaltungen" – oder einfacher mit einem englischen Wortspiel ausgedrückt: "Back to live". Unter diesem Motto veranstaltet die Hainstadter Firma "Blackout Eventmanagement" am Freitag, 22., und Samstag, 23. Juli, (Einlass jeweils ab 19 Uhr) auf ihrem Firmengelände ihr Open-Air-Sommerfest, wobei man es nach der langen Corona-Pause endlich wieder ordentlich krachen lassen möchte, wie Inhaber Manfred Schwing im Gespräch mit der RNZ sagt. Laut und rockig wird es besonders am Samstag, wenn "Prime Session" mit Bandleader Wolfdieter Hieke auftritt. Denn die zusammengewürfelte Band mit vielen erstklassigen Musikern in ihren Reihen präsentiert sich zum ersten Mal im "Rockshow"-Format. Am Freitag spielt bereits die "Seeed"- und Peter-Fox-Tributeband "Music Monks".

Die Mischung aus Klassikern wie "Ding", "Dickes B", "Aufsteh’n", oder Blockbuster wie "Augenbling", "Lok auf 2 Beinen" und "Schüttel Dein Speck" sowie neueren Songs wie "Ticket" und "Geld" zusammen mit der außerordentlichen Spielfreude der Musiker ergeben bei den "Music Monks" einen mitreißenden Groove, der mit treibendem Druck direkt von der Bühne in die Tanzbeine des Publikums schießt.

Mindestens genauso spektakulär wird der Samstag, wenn ebenfalls ab 21 Uhr "Prime Session" den Besuchern ordentlich einheizt. Besonders Freunde des Rock kommen dabei voll auf ihre Kosten: Mit unvergesslichen Stadion-Hymnen, bombastischen Rockballaden und echten Metal-Klassikern zum Headbangen kehrt die Band nach der langen Corona-Pause wieder auf die Bühne zurück.

"Für dieses Comeback bietet das Sommerfest von ,Blackout-Eventmanagement‘ genau den richtigen Rahmen", freut sich Wolfdieter Hieke und verspricht: "Die ,Prime Session‘ wäre nicht die ,Prime Session‘, wenn wir zum Live-Comeback nicht einfach mal für diesen einen Abend alles auf Links drehen würden. Wir werden auf jeden Fall die Open-Air-Location ordentlich zum Beben bringen!"

Dafür sorgen nicht nur Rock-Klassiker von "Journey" oder "Queen", sondern auch die herausragenden Musiker auf der Bühne. "Wie von uns gewohnt, steht auch an diesem Abend wieder die Crème de la Crème an Musikern auf der Bühne, die dem Publikum ein echtes Brett um die Ohren hauen werden", so Hieke.

Am Mikrofon ist zum Beispiel Jessica Conte am Start. Sie gehört zu den begehrtesten Frontfrauen der hiesigen Live-Szene. Der Grund dafür? Ganz einfach: Mit ihrer unfassbaren Stimme und mitreißenden Art zieht die Power-Frau und Rock-Queen das Publikum von der ersten Note an in ihren Bann. Den männlichen Part am Mikrofon übernimmt Marc Stone, der ihr an Stimmgewalt und Ausstrahlung in nichts nachsteht. Für den richtigen Druck in den tiefen Regionen sorgt Martin Kapfer, der vielen als Bassist von "Shark" ein Begriff sein dürfte. Mit der Kult-Coverband hat er schon über 1500 Shows absolviert. An den Drums ist Tino Calmbach für den passenden Rock-Rhythmus und die eine oder andere Double-Bass-Einlage verantwortlich.

An den Gitarren zeigen Micki Richter, der schon mit "Aerosmith" oder "In Extremo" zusammengespielt hat, sowie Bruno Bozuki ihr Können. Und für die passenden Sounds an den Keyboards ist natürlich wie immer Bandleader Wolfdieter Hieke zuständig. Als "special guest" wird Chris Bay, der Frontmann der Metal-Band "Freedom Call", auftreten.

Info: Tickets gibt’s hier sowie in Hainstadt bei "Blackout Eventmanagement" und Zuckerbeck sowie in Buchen bei Hieke Sonderwerkzeuge und der Tankstelle Englert.