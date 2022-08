Buchen. (tra) Bei einem tragischen Unglück verlor am Sonntagmorgen in der Buchener Innenstadt eine Frau ihr Leben. Kurz nach 10 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Vorstadtstraße 9 alarmiert.

In der Wohnung, die über einem Eiscafé liegt, war das Feuer, wie Matthias Strohsack vom Polizeipräsidium Heilbronn mitteilte, im Bereich der Küche ausgebrochen. Beim Einsatz wurde die Frau von den Wehrleuten tot aufgefunden. "Die Todesursache muss nun ermittelt werden", so Strohsack. Ob sie an einer Rauchgasvergiftung verstorben ist, oder ob die Todesursache eine andere war, war am Sonntagmittag noch nicht bekannt.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so dass andere Häuser in der eng bebauten Vorstadtstraße nicht in Gefahr waren. Die Freiwillige Feuerwehr Buchen, die von der Feuerwehr Bödigheim unterstützt wurde, war im Einsatz. Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute beteiligt, die mit acht Fahrzeugen anrückten.

Ort des Geschehens

Der Einsatz wurde von Mathias Wegner geleitet. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Bruno Noe war präsent. Bürgermeister Roland Burger informierte sich direkt vor Ort über das Unglück, dessen Ursache am Sonntagmittag noch nicht bekannt war.