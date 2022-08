Buchen. (pol/mare) Frauen sind derzeit recht schnell im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs: Nachdem eine 44-jährige Skoda-Fahrerin am Montag mit 190 km/h über die Bundesstraße B27 brauste, war am Mittwoch eine 20-Jährige mit ihrem Audi ähnlich rasant unterwegs - sie brachte es auf 180 km/h, wie die Polizei mitteilt.

Bei erlaubten 100 Stundenkilometern wurde der A5 bei Buchen in Richtung Walldürn von einer Streife gemessen. Wie die Beamten in der folgenden Kontrolle feststellten, war die junge Frau als Fahranfängerin noch in der Probezeit. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.