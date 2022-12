Buchen. (tra) "Wir freuen uns, dass die RNZ-Weihnachtsaktion Menschen in der Region unterstützt, die Hilfe brauchen. Dazu tragen wir sehr gerne bei", sagte Matthias Griebel, Präsident des Lions-Clubs Madonnenland, als er am Donnerstag mit Doris Friesenhahn, Gabi Rösch sowie Hannelore und Roland Müller der RNZ einen Scheck in Höhe von 2000 Euro überreichte. "Die Unterstützung kommt vor Ort an", lobte er die Weihnachtsaktion.

Die RNZ-Redakteure Andreas Hanel, Tanja Radan, Dominik Rechner sowie Volontärin Ann-Kathrin Frei bedankten sich beim Lions-Club Madonnenland für die großzügige Spende. Besonders freute es sie, dass der Lions-Club Madonnenland die Weihnachtsaktion bereits mehrfach unterstützt hat. Durch die Lions-Spenden konnte bereits vielen Menschen in Notlagen geholfen werden. Gerade in Zeiten der zunehmenden Krisen sei die Unterstützung sehr wertvoll, so die Redakteure. Doris Friesenhahn erwähnte, dass die 8000 Exemplare des Lions-Adventskalenders, durch dessen Verkauf insbesondere Kinder und Jugendliche großzügig unterstützt werden, innerhalb von zwei Tagen ausverkauft gewesen sei. "Die Menschen wissen, dass sie mit dem Kauf des Kalenders einen guten Zweck unterstützen und helfen somit gerne", freute sie sich.