Von Rüdiger Busch

Buchen. Nicht nur seine Fotos spiegeln seine Begeisterung für die Natur wider, auch im Gespräch mit Andreas Schneider wird schnell klar, dass hinter seinen faszinierenden Aufnahmen viel mehr steckt als die Suche nach dem perfekten Motiv. Der 33-jährige Wildtierfotograf möchte mit seinen Fotos dazu beitragen, dass die Betrachter den Wert einer intakten Natur und ihrer Bewohner mehr schätzen lernen. Den RNZ-Lesern ist Schneider unter anderem durch seine beeindruckenden Aufnahmen des Bibers am Hollersee bekannt.

Fotograf Andreas Schneider vor einem seiner „Lieblingsreviere“, dem Hollersee. Foto: R. Busch

Dass er seine Freizeit einmal mit dem Fotografieren von Tieren verbringen würde, war noch als Jugendlicher nicht absehbar. Damals gehörte seine Leidenschaft dem Skaten: Die Anlage am Schrankenberg war sein zweites Wohnzimmer. Sein Hobby machte der gebürtige Buchener später zum Beruf: Als Bauingenieur plant er heute Skateparks.

Durch seine Lust am Reisen kam Andreas Schneider mit der Fotografie in Berührung. 2011 begann er bei einem Trip durch Australien damit, wilde Tiere zu fotografieren. Die Begeisterung war geweckt. "Vieles habe ich mir selbst beigebracht durch Bücher und Youtube-Videos", berichtet er. Nach und nach legte sich der Hobbyfotograf eine professionelle Ausrüstung im Wert von mehreren tausend Euro zu. Bei seinen Reisen – unter anderem war er viermal in Afrika – steigerte sich Andreas Schneiders Interesse an der Tierwelt und an der Fotografie immer mehr. Unter anderem nahm er an einem Freiwilligenprojekt teil, in dem es um das Monitoring des Afrikanischen Wildhundes ging.

Wenig später rückte mehr und mehr auch die heimische Tierwelt in den Fokus des Fotografen: In Stuttgart, wo er sieben Jahre lang arbeitete, führte sein Weg ins Büro durch den Schlosspark, wo er regelmäßig kurze Stopps einlegte, um Wildtiere in der Großstadt zu fotografieren. Was es alles Interessantes im Odenwald zu fotografieren gibt, erfuhr er dann, als er zwischenzeitlich für die Zeit seines Hausbaus zurück zu den Eltern nach Buchen zog: "In dieser Zeit habe ich angefangen, die heimische Natur zu entdecken."

Schnell stellte er fest, dass es genauso erfüllend sein kann, einen Biber vor die Linse zu bekommen – es muss kein Elefant sein. Da die heimischen Wildtiere zumeist sehr scheu sind, begann er damit, sich intensiver mit ihnen zu beschäftigen. Er lernte, Spuren zu lesen, den Geräuschen der Tiere zu folgen, und er schaffte sich eine Wildtierkamera an.

Zufällig entdeckt, dann stundenlang davor gewartet hat Andreas Schneider vor einem Dachsbau. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Foto: Andreas Schneider

"Meine schönste Entdeckung war ein ...