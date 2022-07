Buchen. (rüb) Wie kann die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer auf dem Weg vom Baugebiet "Hühnerberg" in die Innenstadt verbessert werden? Mit dieser Frage hatte sich Anfang Mai die Verkehrsschau befasst, nachdem es zuvor bereits eine Unterschriftensammlung der Anwohnerinnen Marion Kraus und Carmen Schell gegeben hatte.

Vor allem morgens ist die Kreuzung stark frequentiert, wenn zahlreiche Schüler – zu Fuß oder mit dem Rad – die vielbefahrene Landesstraße L522 queren. Mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 Kilometer pro Stunde, Blitzersäule und Querungshilfe hatte die Stadt vor knapp neun Jahren bereits Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit umgesetzt. Doch inzwischen hat sich die Situation dort erneut verschärft: Das Baugebiet ist in den letzten Jahren stark gewachsen, und vor allem zu den Stoßzeiten ist es für die zahlreichen Schüler nicht immer einfach, die Landesstraße sicher zu überqueren.

Die Tendenz ging nach der Verkehrsschau bereits in Richtung einer Fußgängerampel. Nun steht fest: Die Ampel kommt. Dies bestätigte Beigeordneter Benjamin Laber am Montagabend der RNZ. "Die Ampel löst das wesentliche Problem an dieser Stelle", betonte Laber. Eine zusätzliche Reduzierung der Geschwindigkeit von aktuell 70 auf 50 Kilometer pro Stunde, wie sie von Eltern ins Spiel gebracht wurde, sei nicht möglich gewesen, da die Problematik nicht den ganzen Tag über, sondern vor allem zu Stoßzeiten auftrete.

"Das ist die beste aller möglichgen Lösungen", zeigte sich auch Ortsvorsteher Timo Steichler mit der Ampel-Lösung zufrieden. Bis Herbst soll die Signalanlage stehen.