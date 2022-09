Buchen. (rüb) Der Umbau des Busbahnhofes in der Eisenbahnstraße in Buchen hat Auswirkungen auf den innerstädtischen Verkehr und die Parksituation im Bereich der Eisenbahnstraße und des Musterplatzes. Am Montag wurde zunächst ein provisorischer Busbahnhof auf einem Teilbereich des Musterplatzes ausgewiesen.

Ab dem heutigen Dienstag fahren von dort die Busse ab. Ein Großteil der