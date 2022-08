Auch an den anderen Ständen herrschte reges Leben. Das Team des Buchener Freibads zauberte leckere Snacks, und Florian mit Kollegen von den "Löwen-Lichtspielen Walldürn verkaufte – passend zum Kinoerlebnis – Popcorn. An den Bistrotischen und den Bierzeltgarnituren im hinteren Bereich des Innenhofs fanden sich schöne Plätze für einen gemütlichen Plausch und einen Cocktail vom "Barhamas". Für gekühlte alkoholische und nichtalkoholische Getränke waren in bewährter Weise Katja ...

Dana Wagner aus Buchen (hier mit Margret Steiner von der RNZ) löste ihre Aufgabe als Glücksfee am Mittwoch souverän und überaus charmant. Foto: Casel

Und auch das einwöchige Kinoevent unterm Sternenhimmel – jetzt in 22. Auflage – ist längst zu einem tollen Event mit zahlreichen treuen Stammkunden geworden. Und so füllten sich die Plätze im weiten Rund der Buchener Stadtwerke auch recht schnell. Die ersten 50 Besucher, die die Eingangspforte passiert hatten, erhielten als Lohn für ihre Schnelligkeit zum Warmmachen erst einmal einen Gratis-Cocktail am Stand von "Barhamas" von Katja Steimer und ihrem Team.

Einen erheblichen Beitrag zum neuen Rekord leisteten natürlich die eben bereits angesprochenen besten Voraussetzungen: Kaiserwetter mit hellblauem Himmel und angenehmen Temperaturen, die prima Stimmung im Innenhof der Stadtwerke, stilvoll angeordnete Essens- und Getränkestände, die zum Verweilen einluden, ein toller Film, die Möglichkeit, einen attraktiven Preis bei der RNZ-Verlosung zu ergattern und der Wunsch vieler, nach schweren Coronazeiten wieder ein tolles Gemeinschaftserlebnis zu haben. Das alles gab es am Mittwoch bei der Ladies-Night der Rhein-Neckar-Zeitung.

Die Ladies Night der RNZ beim Buchener Kino-Open-Air stellt neue Bestmarken auf. Rund 700 Besucherinnen strömten am Mittwoch in den Hof der Stadtwerke und sorgten am Eingang für lange Schlangen. Foto: Casel

Buchen. (joc) Im Sport würde man sagen, die Voraussetzungen für neue Rekorde sind hervorragend. Das gilt aber auch für nichtsportliche Veranstaltungen wie die Ladies Night der Rhein-Neckar-Zeitung im Rahmen des Buchener Open-Air-Kinos, die am Mittwoch im Innenhof der Buchener Stadtwerke stattfand. Zahlreiche Damen jeden Alters und ein paar Männer sorgten am Kassenhäuschen schon lange vor Filmbeginn für eine lange Schlange, die schon darauf hindeutete, dass es heute richtig voll werden würde. Und so war es denn auch. Unter dem Strich stand eine neue Bestmarke. Knapp 700 Besucherinnen wollten sich den Wunschfilm "Wunderschön" und das stimmungsvolle Ambiente mit Tombola am Stand der Rhein-Neckar-Zeitung, netten Gesprächen mit Freundinnen und dem ein oder anderen Gläschen Sekt nicht entgehen lassen.

Auch der Stand der Rhein-Neckar-Zeitung war sehr gut besucht. Hier genossen die Damen den von den emsigen RNZ-Mitarbeiterinnen gratis überreichten Piccolo und nahmen die Lose für die kurz vor Filmbeginn stattfindende Tombola der RNZ entgegen.

Über drei attraktive Preise bei der RNZ-Tombola dürfen sich die Leserinnen Julia Väth aus Walldürn, Mechtild Müller aus Mudau und Margit Schäfer als Altheim freuen. Unser Bild zeigt die Gewinnerinnen zusammen mit den den RNZ-Mitarbeiterinnen Andrea Kern, Sigrid Schmidt und Carmen Kuonath. Foto: Casel

Mit großer Spannung sahen die Damen dann der alljährlichen Verlosungsaktion am Stand der RNZ entgegen, die von RNZ-Redakteur Joachim Casel moderiert wurde. Er freute sich über die sehr gute Resonanz mit der neuen Rekordmarke. Dann stellte er die drei attraktiven Preise vor: Erster Preis war ein ein leicht und flexibel einsetzbarer Saugroboter der Marke Severin. Zweiter Preis war ein E-Book-Reader der Marke Kindle. Der dritte Preis schließlich war ein attraktives Bücherpaket der RNZ.

Als Glücksfee fungierte eine junge Kino-Besucherin, Dana Wagner aus Buchen. Die junge Studentin erfüllte ihre Aufgabe charmant und gewissenhaft. Routiniert zog sie die drei Hauptpreise.

Der dritte Preis ging an Margit Schäfer aus Altheim, über den E-Book-Reader darf sich Mechtild Müller aus Mudau freuen, und stolze Besitzerin des hochwertigen Saugroboters ist jetzt Julia Väth aus Walldürn. Die drei Damen nahmen ihre Preise mit großer Freude entgegen.

Wenig später startete dann auch der gewählte Wunschfilm der RNZ-Leserinnen "Wunderschön", der auch als Motto für den rundum gelungenen Tag bei der Ladies Night hätte dienen können. Die deutsche Komödie beleuchtet die Geschichte von ganz durchschnittlichen Frauen, die alle so ihre Macken und ihre allzu menschlichen Problemchen haben, die auf skurrile Art geschildert werden. Da waren einige Lacher vorprogrammiert. Am Ende aber – und auch das passte zu dem schönen Tag sehr gut – gab es dann doch noch für alle ein großes Happy End. Bei immer noch angenehmen Temperaturen verließen die vielen Besucherinnen schließlich das Stadtwerke-Gelände nach einem tollen Kinoabend, der lange in guter Erinnerung bleiben dürfte.