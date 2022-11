Buchen. (tra) Mütter leisten rund um die Uhr ununterbrochen viel und haben regelmäßig eine Auszeit verdient. Speziell für Mamas, aber grundsätzlich für alle Frauen bietet Marina Blank nun in Buchen "MumAuszeit" an. Es handelt sich um eine "sportliche Auszeit", bei der Bewegung, Entspannung und Mentaltraining sowie auch der Austausch im Mittelpunkt stehen.

Auf dem Kursplan stehen ein Ganzkörpertraining für Frauen, Bewegung und Wohlfühlen in der Schwangerschaft und die "Mentale Mittagspause", bei der Frauen einfach mal abschalten und Kraft tanken können. Auch ein Rückbildungskurs mit Fokus auf den Beckenboden wird angeboten. Personal Training ist ebenfalls möglich, zudem sind Retreats geplant. Das Training findet in kleinen Gruppen in den Räumlichkeiten des WT-Kampfkunstzentrums in der Mühltalstraße 5a (gegenüber "Reichsadler") in Buchen statt. Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

"Ich möchte meine Leidenschaft zum Sport anderen Frauen näherbringen und ihnen eine Auszeit ermöglichen", sagt Marina Blank, die selbst Mama von zwei kleinen Kindern ist. Sie verfügt über die Fitnesstrainer A- und B-Lizenz, ist lizenzierte Personal Trainerin und Beckenbodentrainerin sowie medizinische Fitnesstrainerin.

",MumAuszeit’ ist mein Herzensprojekt, das ich nun umsetzen kann", freute sie sich am Sonntagvormittag bei der offiziellen Eröffnung. "Ich will das, was mir guttut, an andere weitergeben", unterstrich sie. Bürgermeister Roland Burger gratulierte Marina Blank zum neuen Angebot für Frauen und wünschte der "MumAuszeit" viel Erfolg. Auch Landrat Dr. Achim Brötel war gekommen, um Marina Blank, die auch Mitarbeiterin des Landratsamts Neckar-Odenwald-Kreis ist, einen guten Start zu wünschen. "Mütter bringen scheinbar mühelos alles unter einen Hut: Kinder, Haushalt und Beruf. Dabei wird oft übersehen, dass das, was mühelos erscheint, alles andere als mühelos ist. Mütter brauchen Zeit für sich", betonte der Landrat. "Die ,MumAuszeit’ stärkt die Mamas und somit auch die Gesellschaft." Marina Blank werde es zweifellos gelingen, ihre Lebensfreunde und Kraft an ihre Kursteilnehmerinnen weiterzugeben.

Info: Weitere Infos gibt es unter www.mumauszeit.de bzw. unter Telefon 0175/2082859 (auch WhatsApp).