Buchen. (tra) Am Schulzentrum Buchen fanden am Dienstag die letzten mündlichen Prüfungen statt, und die Absolventen der Abt-Bessel-Realschule Buchen konnten sich um die Mittagszeit über ihre bestandene mittlere Reife freuen. Die Realschüler schafften einen Gesamtdurchschnitt von 2,4. In der Aula der ABR gratulierte Monika Schwarz, die Schulleiterin des Schulzentrums Buchen, den Jugendlichen zum bestandenen Abschluss. Prüfungsvorsitzender Marco Schirk von der Pestalozzi-Realschule Mosbach gratulierte den Realschulabsolventen ebenfalls: "Ich wünsche Euch alles Gute für euren weiteren Lebensweg, für die Ausbildung oder den weiteren Schulbesuch."

Folgende Schüler wurden für ihre besonders guten Leistungen mit Preisen und Loben ausgezeichnet:

> Preisträger: Sarah Gramlich (1,1), Julia Kirschenlohr (1,4), Emely Burgart (1,5), Pascal Keller (1,5), Ernes Murati (1,5).

> Lob: Ella Arnold (1,6), Emma Münch (1,6), Nele Schneider (1,7), Evelina Retcher (1,8), Vanesa Dikova (1,9), Jemima Haaß (1,9), Emma Hofmann (1,9), Dilay Cinar (2,0), Elvira Gunt (2,0), Jannis Münch (2,0), Sevra Ucar (2,0).

Folgende Schülerinnen und Schüler haben an der ABR die mittlere Reife bestanden:

> Klasse 10A: Alisa Berg, Jannik Bopp, Dilay Cinar, Yagmur Cinar, Julia Eichholz, Nico Jaufmann, Julia Kirschenlohr, Leticia Kukshaus, Andelina Mitrovic, Tugce Pala, Paul Pfleiderer, Lennart Stieber, Nele Wilhelm, Niklas Zver (alle Buchen), Hannah Eck, PascalKeller (alle Hettigenbeuern), Ella Arnold, Lukas Gramlich, Vlora Isljami (alle Hettingen), Emma Hofmann (Stürzenhardt), Bence Riba (Höpfingen), Josie Hemberger (Schloßau). Klassenlehrerin ist Beate Geier.

> Klasse 10B: Emirhan Kurt, Finn Eric Pfeifer, Emilian Reer, David Wiese (alle Buchen), Elvira Gunt (Bödigheim), Dean Mehl (Eberstadt), Eric Edelmann (Einbach), Sarah Gramlich (Götzingen), Salima Benalia, Ugur Bozoglu, Marie Hemberger, Jannis Münch, Sevra Ucar (alle Hainstadt), Leon Kirchgeßner, Josie Mackert, Emma Münch, Nele Schneider (alle Hettingen), Ernes Murati (Limbach), Jenny Suchaneck(Osterburken), Sophie Reichert (Schlierstadt), Jemima Haaß (Mittelschefflenz), Leoni Brommer, Anna Bulz, Samuel Dittrich, Eyleen Ickes (alle Seckach). Klassenlehrerin ist Jessica Egger.

> Klasse 10C: Emely Burgart, Christofer Gunt, Evelina Retcher, Bryan Lassar Rohrbach, Max Schneider (alle Buchen), Abigail M’Butu, Martyna Sadzik (alle Hettingen), Marvin Roos (Limbach), Pia Swoboda (Heidersbach), Vanesa Dikova (Mosbach), Sebastian Linz (Mudau), Madlen Rechner (Reisenbach), Maron Haun (Scheidental), Ruben Breitenfelder, Jan Schneider, Marie Schneider, Marius Schüßler (alle Schloßau), Marvin Westenhöfer (Oberschefflenz). Klassenlehrer ist Claus Hanak.