Eberbach. (by) Schon länger war ein Teil der Balken rund um die damals von den Rotariern der Stadt gespendete Bouleanlage am Pulverturm morsch. Zuletzt schauten sogar Nägel heraus. Auf eine E-Mail von Rainer Hofmeyer am 6. Juli ans Bauamt wurde der Bauhof umgehend mit der Beseitigung der nun akuten Gefahrenstelle beauftragt. Noch am selben Tag wurde die Gefahrenstelle beseitigt, so die Auskunft der Pressestelle der Stadt.

Dies war allerdings nicht der erste Hinweis auf den schlechten Zustand. Eine Boulegruppe hat bereits im Mai gegenüber der Abteilung Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS) von Mängeln an der Anlage berichtet. Bauamt und städtische Servicebetriebe seien darüber informiert worden und hätten "entsprechende Maßnahmen eingeleitet", wie es heißt. Allerdings hätte zu der Zeit noch keine akute Gefahr durch freiliegende Nägel bestanden.

Die verbliebenen Balken wurden untersucht und drei weitere entfernt. Die neuen Balken wurden bestellt, haben aber eine längere Lieferzeit. Der Platz wurde bereits provisorisch hergerichtet. Der bestehende Feinkiesbelag wird noch erneuert. Wenn die neuen Balken geliefert sind, sollen diese noch montiert werden. Ob dies noch rechtzeitig zum traditionellen Boulewettkampf der Servicevereine LionsClub und Rotary Club erfolgt, wird man sehen. Der dürfte eigentlich die nächsten Tage stattfinden. In der Zwischenzeit wollen sich die Mitglieder der Boulegruppe den Spaß nicht verderben lassen und auch auf der "halben Anlage" weiterspielen. Dann muss es eben vorübergehend ohne Seitenwechsel gehen.

Anmerkung der Stadt: Die Stadtverwaltung möchte den Bürgerinnen und Bürgern eine lebens- und liebenswerte Stadt bieten, ist dazu aber auch auf die Hilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Eine einfache und unkomplizierte Methode dazu bietet sich auf der Homepage der Stadt unter www.eberbach.de in der Rubrik "Helfen Sie mit" an. Dort können Schäden oder Mängel sowie Anregungen mitgeteilt werden.