Von Ursula Brinkmann

Binau. Schon seit 2017 ist man dran, das "Bodenfeld" in Binau als Baugelände zu erschließen. Nun wird die Sache endlich konkret. Bürgermeister René Friedrich sprach in der jüngsten Gemeinderatssitzung von einer "ungebrochenen Bauplatznachfrage". Von 13 Grundstücken geht man aus, die am südwestlichen Rand von Binau-Siedlung erschlossen werden sollen.