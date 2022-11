Von Ursula Brinkmann

Billigheim. Nur wenige Meter von der einstigen Synagoge in Billigheim hatte Dewald Strauss im Haus in der Schefflenztalstraße 12 einst Textilien verkauft. "1906 wurde er hier geboren." Nun stand sein Sohn Jerry Strauss an derselben Stelle und war ergriffen. In den Gehweg brachte Gunter Demnig vier mit glänzenden Messingplatten versehene Steinwürfel