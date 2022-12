Von Ursula Brinkmann

Billigheim. Die letzte Sitzung des Jahres des Gemeinderats Billigheim hatte es in sich – weniger, was die Inhalte der Tagesordnung anging, sondern was beim Punkt "Fragen aus der Bürgerschaft" geäußert wurde, die den Auftakt der Zusammenkunft im alten Billigheimer Rathaus bildeten. Viele Sulzbacherinnen und Sulzbacher waren wegen des geplanten