Mosbach. (zg) Bei den Sommerferien ist Halbzeit und für viele Berufsschülerinnen und -schüler beginnt der Einstieg in die Arbeitswelt. Um noch mehr Jugendlichen den direkten Übergang von der Schule in eine Ausbildung zu ermöglichen, wurden in Baden-Württemberg sogenannte AVdual-Klassen eingeführt. Die Abkürzung steht für "Ausbildungsvorbereitung dual". Auch an der Augusta-Bender-Schule Mosbach gibt es diese neue Form der Berufsvorbereitung, die durch Betriebspraktika und Begleitung auf eine duale Ausbildung oder ein Arbeitsverhältnis vorbereitet. Auch besteht bei entsprechender Leistung die Möglichkeit zum nahtlosen Übergang in das zweite Jahr der zweijährigen Berufsfachschule zum Erwerb des mittleren Bildungsabschlusses.

Insgesamt 67 Schüler haben im vergangenen Schuljahr die vier AVdual-Klassen an der Augusta-Bender-Schule Mosbach besucht. Einige beginnen nach den Sommerferien eine Ausbildung, andere streben einen höheren Abschluss an. In ganz Baden-Württemberg lag die Zahl der AVdual-Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2021/22 bei etwas über 5000. Eine Zahl, die deutlich wachsen soll, denn aufgrund der positiven Erfahrungen will die Landesregierung AVdual bis 2025 flächendeckend umsetzen.

Das Ziel von AVdual ist es, so das Kultusministerium, dass Jugendliche die individuelle Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um eine Ausbildung beginnen zu können. Keine einfache Aufgabe. Das sieht auch die stellvertretende Schulleiterin Ute Jäger so: "Die besondere Herausforderung für die Lehrkräfte dabei ist, die Schülerinnen und Schüler auf drei verschiedenen Niveaustufen zu unterrichten." Es gibt Schülerinnen und Schüler ohne Hauptschulabschluss, dann jene mit Hauptschulabschluss, die die Fachschulreife anstreben (mittlerer Bildungsabschluss) sowie Jugendliche mit Hauptschulabschluss, die sich weiterqualifizieren möchten. "Damit alle auf ihrem persönlichen Niveau unterstützt werden können, findet eine regelmäßige auf jeden und jede zugeschnittene Lernberatung statt", so Jäger weiter.

Ergänzend gibt es offene Lernzeiten, in denen nach individuellem Tempo und Können gearbeitet wird. Dabei mache der enge Kontakt zwischen Lehrkräften und Jugendlichen vieles möglich. "Damit unsere Lehrkräfte sich bestmöglich abstimmen können, findet wöchentlich eine Teamsitzung statt, in der aktuelle Fragen und Probleme geklärt werden", betont die stellvertretende Schulleiterin. Dafür brauche es sehr motivierte und engagierte Kolleginnen und Kollegen.

Und was die Schülerinnen und Schüler auszeichnet? "Sie machen alle gerne Projektarbeit. Vor allem, wenn Tablets eingesetzt werden. Der Tablet-Einsatz soll in Zukunft in den AVdual-Klassen weiter ausgebaut werden. Auch vor dem Hintergrund, dass die Schülerinnen und Schüler so leichter auf individuelle Lernmaterialien zurückgreifen können", erklärt Ute Jäger.

AVdual zeichnet sich ebenfalls durch einen sehr starken betrieblichen Anteil in Form von Praktika aus. "Je nach Ziel gehen die Schülerinnen und Schüler zwei, vier oder sechs Wochen ins Praktikum", sagt Jäger. Dabei soll der Übergang in eine betriebliche Ausbildung jederzeit möglich sein. Eine Schlüsselrolle kommt in diesem Zusammenhang den im ganzen Land eigens eingesetzten AVdual-Begleitern/Begleiterinnen zu, die sich eng mit den Lehrkräften abstimmen. Sie machen sich im Vorfeld gemeinsam mit den Jugendlichen Gedanken darüber, welcher Betrieb zu ihnen passen könnte und welche betriebliche Lernaufgabe sie weiterbringt. Wenn die Praktika gut laufen, kann es dann zu einer Win-win-Situation kommen: Die Schülerinnen und Schüler lernen die Einrichtungen bzw. Betriebe kennen und die potenziellen Arbeitgeber können sich ein umfassendes Bild von den Jugendlichen machen.

Im vergangenen Schuljahr konnten Schülerinnen und Schüler der Augusta-Bender-Schule Mosbach so u. a. im Einzelhandel und der Gastronomie wertvolle Erfahrungen sammeln. Zur Unterstützung und Begleitung der Schülerinnen und Schüler sind neben der AVdual-Begleiterin die beiden Schulsozialarbeiterinnen der Augusta-Bender-Schule mit eingebunden. Sie unterstützen die jungen Menschen bei der Organisation von praktischen Dingen aber auch in ihrer persönlichen Entwicklung. "Während des gesamten Schuljahres sind positive Erlebnisse entscheidend, im Unterricht wie im Praktikum. Und daran werden wir auch nach den Sommerferien mit großem Engagement weiterarbeiten", betont Jäger.