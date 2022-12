Hardheim. (dore) "Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schwer das ist, so weit weg zu sein", gibt Soldat Klaus W. G. einen Einblick in sein Gefühlsleben. Der 38-Jährige ist Hauptfeldwebel beim Panzerbataillon 363 in Hardheim und ist als IT-Informationsverarbeitungs-Feldwebel sowie IT-Informationsübertragungs-Feldwebel eingesetzt.

Er hat schon einige Auslandseinsätze hinter sich.