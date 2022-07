Von Daniela Kappes

Altheim. Der Bauländer Spelz ist reif – und dementsprechend ist die Grünkernernte in Altheim in vollem Gange. In den Annawiesen bei den Betrieben Bernd und Susanne Lauer sowie bei der Familie Mechler wird aus dem Bauländer Spelz jetzt der von nah und fern geschätzte und beliebte Grünkern. Ungefähr eine Woche sind die modernen Darren nun in Hochbetrieb –