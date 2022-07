Schönbrunn-Allemühl. (MD) Voran geht’s mit der Sanierung des dritten Bauabschnitts der Kreisstraße K4108. Bei hochsommerlichen Temperaturen bauten Mitarbeiter der Firma Michael Gärtner seit vergangenem Donnerstag zwischen der Hausnummer 17 und der Einmündung zum Gebiet "Im Älmel" die Asphalttragschicht und die Asphaltdeckschicht ein.

Bis zum 29. Juli finden in diesem Abschnitt noch Arbeiten wie Bankette herstellen und Böschungen angleichen statt. Zudem beginnen die Aushubarbeiten für die Wasserleitung im Bereich von Hausnummer 17 bis zum Schwanacker. Bis dahin kann das "Älmel" nur über Schwanheim angefahren werden.

Vom 30. Juli bis zum 13. August hat die Baufirma Betriebsferien. Da der Forstbezirk Odenwald in dieser Zeit Fällarbeiten in der Nähe durchführt, erfolgt die Zufahrt zum "Älmel" über die Schönblickstraße und Schönbrunn. Die Holzfäller werden in den nächsten vier bis fünf Wochen zwischen Allemühl und dem Waldrand bei Schwanheim Forstarbeiten durchführen. Deshalb wird es immer wieder zu kurzzeitigen Streckenvollsperrungen kommen, die aber nicht länger als fünf Minuten dauern sollten.

Während des Betriebsurlaubs der Baufirma wird es auch tageweise Sperrungen geben. Am 15. August geht’s dann mit den Tiefbauarbeiten weiter.