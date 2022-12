Aglasterhausen. (schat) Viel stimmiger geht’s eigentlich kaum: Was am Samstagnachmittag in knackiger Kälte und heimeliger Atmosphäre eröffnet worden war, durfte am Sonntag inklusive schmückendem Schnee und bescherendem Einsatz des Weihnachtsmanns weiter genossen werden.

Zum Weihnachtsmarkt verwandelte sich der Marktplatz Aglasterhausen in einen stimmungsvoll ausgeleuchteten vorweihnachtlichen Treffpunkt, der viele Gäste in die Mitte der Gemeinde lockte und dabei nahezu alle Sinne ansprach. Am großen Weihnachtsbaum sorgten Esel und Schafe für leuchtende Kinderaugen, der Duft von Glühwein, Punsch, Feuerzangenbowle, Waffeln, Langosch oder Flammlachs verführte die Erwachsenen.

Und dank musikalischer Umrahmung durch Schülerinnen und Schüler der Grundschule Aglasterhausen, der Feuerwehrkapelle, des Gesangverein "Liederkranz" und des Posaunenchors Aglasterhausen/Schwarzach gab’s nach der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Stefan Kron auch noch den ein oder anderen Ohrenschmaus.