Von Bernd Kühnle

Aglasterhausen. Nach der Begrüßung der Gemeinderatsmitglieder und zahlreicher Gäste zur jüngsten Sitzung des Gremiums gab Bürgermeister Stefan Kron zunächst nicht-öffentlich gefasste Beschlüsse bekannt: Die Vergabe der Arbeiten an der Heizungsanlage in der Sporthalle Michelbach wurden wie geplant fortgesetzt. Beim Kindergarten "Sonnenblume" in