Walldürn. (ankf) Rund 60 reichlich gefüllte Kinderstiefel haben der Nikolaus und sein Weihnachtsengel am Donnerstag am "Dürmer Adventsabend" an die Walldürner Kinder verteilt. Damit Gerhard Friedrich als beliebter Bischof und Kathrin Dörr als seine Gehilfin die randvollen Stiefel – gefüllt mit allerlei Leckereien wie Schokonikolaus, Nüssen und Orangen, auf dem Schlossplatz an strahlende Kinder ausgeben konnten, hatten die Eltern das Schuhwerk zuvor bei der Tourist- und Freizeitinformation abgegeben.

Aber nicht nur für die Kinder war beim weihnachtlichen Ambiente vor dem Schloss Unterhaltung geboten. Die Walldürner ließen sich leckere Bratwürste, heiße Waffeln, Glühwein und andere kulinarische Spezialitäten schmecken. Um das Essen und die Getränke kümmerte sich die FG "Fideler Aff".

Die FG „Fideler Aff“ sorgte mit Bratwurst, heißen Waffeln, Glühwein und anderen Getränken für das leibliche Wohl auf dem Schlossplatz. Foto: Ann-Kathrin Frei

Zusätzlich konnten Interessierte am Stand von "PiNoPa" selbst gemachte Mode entdecken, und ab 19 Uhr spielte der Musikverein Altheim vertraute Weihnachtslieder und sorgte für musikalische Unterhaltung auf dem gut besuchten Schlossplatz. Die aufgestellten Feuertonnen unter den Tischen sorgten zusammen mit warmem Glühwein zusätzlich für kuschelige Atmosphäre.

Eine weitere Auflage des Dürmer Adventsabends findet wie gewohnt am nächsten Donnerstag (15. Dezember) ab 17 Uhr auf dem Schlossplatz statt. Dort können dann ein weiteres Mal die Esel des Freizeit- und Ferienreiterhofs Odenwald in Dornberg bestaunt werden. Direkt um 17 Uhr ist auf der Bühne die Musikschule Walldürn zu hören, und um 18 Uhr startet das offene Singen von traditionellen Weihnachtsliedern mit dem Singkreis Walldürn. Um 19.30 Uhr erklingen anschließend Weihnachtslieder von Bastian Heß. Zum Bummeln lädt eine Bude mit Glaskunst und Drechselarbeiten von Reiner Edelmann ein. Außerdem sorgt erneut die FG "Fideler Aff" für Speis und Trank auf dem Schlossplatz.

Info: Noch nicht abgeholte Stiefel warten im Alten Rathaus auf ihre Besitzer.