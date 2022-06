Nicht fehlen darf natürlich der große Festumzug, mit dem das Volksfest traditionell seinen Auftakt nimmt. Los geht es am Samstag, 2. Juli, um 14 Uhr an der Jakobskirche. Unter den Klängen der Feuerwehr- und Stadtkapelle, des Gesangvereins sowie des katholischen Kirchenchors wird sich der bunte Festzug, an dem sich neben den Vereinen und Institutionen aus der Gesamtstadt auch die Kindergärten, Schulen sowie die Schlepperfreunde Leibenstadt beteiligen, durch die Innenstadt bewegen, um anschließend auf ...

Adelsheim. (zij) Unter dem Motto "Wir vereinen Tradition und Zukunft …" findet nach zweijähriger Corona-Pause in diesem Jahr – traditionell am ersten Juli-Wochenende – das 73. Adelsheimer Volksfest statt. Lange stellten sich das Organisationsteam und die Stadtverwaltung die Frage, ob man denn in diesem Jahr wieder ein Fest feiern kann. Schon im Frühjahr trafen sich deshalb die Verantwortlichen und Vereinsvertreter im Kulturzentrum, und nach einer Diskussion war allen Beteiligten klar: Es muss in diesem Jahr ein Volksfest geben.

Nicht fehlen darf natürlich der große Festumzug, mit dem das Volksfest traditionell seinen Auftakt nimmt. Los geht es am Samstag, 2. Juli, um 14 Uhr an der Jakobskirche. Unter den Klängen der Feuerwehr- und Stadtkapelle, des Gesangvereins sowie des katholischen Kirchenchors wird sich der bunte Festzug, an dem sich neben den Vereinen und Institutionen aus der Gesamtstadt auch die Kindergärten, Schulen sowie die Schlepperfreunde Leibenstadt beteiligen, durch die Innenstadt bewegen, um anschließend auf dem Marktplatz in der Seestadt mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Wolfram Bernhardt und unter Beteiligung der Gäste aus Adelsheims Partnerstadt Berchères-sur-Vesgre das Festwochenende offiziell zu eröffnen.

Um 14.30 Uhr öffnet das Volksfestcafé an seinem neuen Standort im Kulturzentrum seine Pforten. Bis zum Abend ist dann Festbetrieb in allen Gassen und Straßen rund um die Seestadt und im Stadtgarten. Ab 19.30 Uhr lädt der Biergarten auf dem Marktplatz ein, sich mit Freunden und Bekannten zu treffen.

Bewusst hat man in diesem Jahr auf ein Festzelt und größere Kapellen verzichtet, damit die Besucher reichlich Gelegenheit haben, nach zwei Jahren Pandemie und Ausgangsbeschränkungen in gemütlicher Atmosphäre zusammenzusitzen, zu erzählen und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Wer es dennoch etwas lauter will, für den findet im Stadtgarten ab 21 Uhr eine DJ-Party des Jugendhauses statt.

Der Volksfest-Sonntag, 3. Juli, steht ganz im Zeichen der Adelsheimer Fachgeschäfte, die ab 13 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag und zum Bummeln durch die Ladengeschäfte einladen. Die Gewerbetreibenden haben sich wieder viele Überraschungen für ihre Kunden einfallen lassen und warten mit vielen neuen Ideen und Sonderangeboten auf. Bereits um 9.30 Uhr wird der Festsonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz mit Pfarrerin Angelika Bless und Pfarrer Kurt Wolf eröffnet. Ab 10.30 Uhr gibt es dann einen Frühschoppen mit Peter Morbitzer auf dem Marktplatz.

Das Volksfestcafé öffnet um 13 Uhr seine Türen im Kulturzentrum, und ab 16 Uhr spielt "Knurp’s Puppentheater" für die kleinen Festbesucher auf der Marktplatzbühne. Zwischen 17 und 18 Uhr findet auf der Marktstraße ein Promi-GoKart-Rennen statt. Um 18 Uhr findet dann die Siegerehrung des Rennens auf der Marktplatzbühne sowie anschließend die Siegerehrung der Schützengesellschaft anlässlich des Volksfest-Schießens statt. Hier werden die Gewinner des Stadtpokals sowie die Sieger im Firmen-, Vereins- und Bevölkerungsschießen bekannt gegeben. Anschließend laden der Biergarten auf dem Marktplatz sowie der bewirtete Stadtgarten zum gemütlichen Festausklang ein.

Viele leckere Spezialitäten und ausgesuchte Weine bietet der Tennisclub am Samstag und Sonntag und lädt die Festgäste im stimmungsvoll geschmückten Rathausinnenhof zum Verweilen ein. Außerdem gibt es am Wochenende eine Trend-Getränke-Bar neben der Rathaus-Tiefgarage. Und sollte es der Wettergott nicht so gut mit den Festbesuchern meinen, besteht reichlich Gelegenheit, ins Trockene auszuweichen.

Selbstverständlich gibt es in diesem Jahr auch wieder einen Vergnügungspark mit Kinderkarussell, Schießbude, gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und eben allem, was das Herz begehrt. Die kleinen Festbesucher sind am Samstag und Sonntag von 15 bis 17 Uhr von den Kindergärten zum Kinderschminken unter den Carports eingeladen, und natürlich dürfen auch der beliebte Flohmarkt des Gesangvereins gegenüber der Rathaus-Tiefgarage sowie der Bücherflohmarkt der Stadtbücherei beim "Gäässe"-Brunnen nicht fehlen.

Abgerundet wird der Festbetrieb durch Infostände der Diakoniestation sowie einen Infostand des VdK-Ortsverbands, wo es in diesem Jahr neben einem Gewinnspiel auch Broschüren zum Thema Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht gibt und wo auch auf die kürzlich gestartete Aktion Nächstenpflege aufmerksam gemacht wird. Nicht zuletzt ist natürlich auch der beliebte Bücherstand der RNZ mit dabei, wo die Mitarbeiter über die vielfältigen Angebote der Rhein-Neckar-Zeitung informieren. Über alle Festtage ist der Eintritt zu den Veranstaltungen frei.