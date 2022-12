Adelsheim. (pm) Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern an Silvester führt teilweise zu erheblicher Verschmutzung der öffentlichen Straßen und Gehwege. Dabei wird immer wieder beobachtet, dass viele Verursacher den Abfall liegen lassen und nicht ordnungsgemäß entsorgen. Um die gemeinsame Umwelt sauberzuhalten, bittet die Stadt Adelsheim die Verursacher, auch im Interesse des Gemeinwohls, die Straße bzw. den Gehweg am Neujahrstag wieder ordnungsgemäß zu reinigen.

Das Abbrennen von Feuerwerks- und Knallkörpern ist nur am 31. Dezember und am 1. Januar gestattet. Aus Gründen des Lärmschutzes gilt das Verbot, in unmittelbarer Nähe von Kirchen und Altersheimen (Adelsheim: in der Unteren Austraße, Sennfeld: in der Garten- und Raintalstraße), pyrotechnische Gegenstände abzubrennen. Seit 2009 ist es auch aus Gründen des Brandschutzes verboten, pyrotechnische Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Fachwerkhäusern abzubrennen. Viele Fachwerkhäuser befinden sich auch in der Adelsheimer Innenstadt, zum Beispiel in der Marktstraße, Schlossgasse und Unteren Austraße.