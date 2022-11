"Wir reisen durch ein Menschenleben", erläuterte Moderator Thomas Kuhn das Stück "Traveler", welches David Maslanka für ein sinfonisches Blasorchester komponiert hatte. Kontrastreich gelang nicht nur der Jugendteil, der dem Bach-Choral-Intro "Nicht so traurig, nicht so sehr" folgte.

Adelsheim. (lah) "Es blieb bis zum Schluss spannend", erklärte Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt am Sonntagabend in der erstmals für eine öffentliche Veranstaltung genutzten, neuen Eckenberghalle. Denn erst am Donnerstag kam die behördliche Freigabe für die "Teilnutzung" der Halle, und somit konnte dann, das bereits seit Längerem geplante Konzert des Landesblasorchesters Baden-Württemberg (LBO) stattfinden. Die ursprüngliche Einweihung wurde aufgrund eines Schwelbrands im Bereich der Bühnentechnik im Mai verhindert.

Da am Sonntag "backstage" noch einiges nicht nutzbar war, machten die 80 Musiker aus der Not eine Tugend und spielten auf einer vom Bauhof vor die Bühne gesetzten Plattform. Positiver Nebeneffekt: Die rund 250 Zuhörer saßen gewissermaßen mitten im Orchestergraben und genossen eine recht plastische Akustik.

Das LBO hat sich der sinfonischen Blasmusik verschrieben, außer einem Kontrabass und einer Harfe dominieren die Bläser; wobei auch die Perkussion bestens besetzt ist. Es handelt sich um ein Auswahlorchester des Landesblasmusikverbands. Auch in Adelsheim spielten einige "local heroes", also Musiker aus der Region mit. Allen voran seien Markus Kalbantner und Manuel Matt vom Gastgeberverein, der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim, genannt.

Den Part der Violinen im Sinfonieorchester übernehmen im LBO die Klarinetten. Zwei Arrangements für sinfonisches Blasorchester und zwei Stücke Originalliteratur hatte Dirigent Björn Bus für das Adelsheimer Konzert ausgesucht.

So flott wie die Musikerinnen und Musiker auf die Bühne geschritten waren, so flott wirbelte der Opener los. Richard Wagners Ouvertüre zur Oper "Der fliegende Holländer" klingt für uns heutige Hörer ganz klar nach Science-Fiction-Weltraumweiten. Doch bald schon modulierte das Holz die filigrane Takelage des verwunschenen Segelschiffes. Wohl dosiert steigerte sich das Volumen wieder, effektvoll agierten die Perkussionisten. Mit weit ausholenden Gesten, fließenden Bewegungen und ausdrucksstarken Blicken dirigierte Björn Bus das grandiose Ensemble, das 2017 sogar einen Vizeweltmeister-Titel erspielt hatte.

"Wir reisen durch ein Menschenleben", erläuterte Moderator Thomas Kuhn das Stück "Traveler", welches David Maslanka für ein sinfonisches Blasorchester komponiert hatte. Kontrastreich gelang nicht nur der Jugendteil, der dem Bach-Choral-Intro "Nicht so traurig, nicht so sehr" folgte.

Staccatohaft wie ein Maschinenmensch dirigierte der Maestro, dramatisch klangen die "aggressiven Dissonanzen", vor denen der Moderator eingangs gewarnt hatte. Doch der Wechsel von wild zu melancholisch gefiel. Denn die "Lebensreise" wusste der Komponist, um Anklänge an die Minimal- und Programmmusik zu bereichern. Starke Solisten, aber auch ein harmonisches Zusammenspiel begeisterten die Zuhörer.

Mit nur 19 Jahren schrieb George Enescu seine beiden Rumänischen Rhapsodien; sie sollten der größte Erfolg seines großen Werkes bleiben. Eine Klarinette und eine Oboe eröffneten die erste Rhapsodie mit einer sanft-fröhlich wirkenden Tändelei. Doch hinter der Flirtmelodie, die unweigerlich auf den Tanzboden führt, steht ein Volkslied mit dem eindeutigen Titel: "Ich hab’ einen Leu, und will ihn versaufen." Wobei der Leu einen Löwen meint, ein Geldstück. Passend dazu das Willkommensgeschenk des Bürgermeisters: Eine Flasche Schnaps aus Sennfeld.

Den zweiten Teil des Konzerts füllte "A Cotswold Symphony" von Derek Bourgeois. Sechs thematische Bilder aus dem Herzen Englands führten in ländliche Idyllen bis hin zum Maibaumstellen. Doch mit dem Aufmarsch der römischen Legionäre begann eine dröhnende Zeit. Immer schnellere Läufe und schwerere Geschosse ließen mitunter eher an den Tanz auf dem Vulkan denken. Der Gang durch die romantische Altstadt von Gloucester und eine Pastorale gipfelten in einem Schlussakkord in Fortefortissimo.

So gestaltete sich auch der Schlussapplaus. Stehende Ovationen und der Ruf nach einer Zugabe wirkten. Passend zur Halle erklang sanft, getragen und heiter der "St. Florian Choral" von Thomas Doss. Mit Jan Van der Roosts Konzertmarsch "Arsenal" endete das Konzert nicht minder festlich.

Katharina Eibner, Vorsitzende der Adelsheimer Feuerwehr- und Stadtkapelle, bedankte sich bei allen Unterstützern und Möglichmachern und lud bereits zum Jahreskonzert am 3. Dezember in der Eckenberghalle ein.