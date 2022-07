Adelsheim. (zij) 79 Schüler haben am Eckenberg-Gymnasium das Abitur bestanden und konnten am Dienstagabend stolz ihre Zeugnisse in Empfang nehmen. Robin Dietl, Marie Hoffmann und Jannik Glattbach schlossen ihre Prüfung mit der Traumnote 1,0 ab, wobei Marie Hoffmann beeindruckende 885 von 900 möglichen Punkten erzielte, wie Schulleiter Martin Klaiber betonte. Der Gesamtnotendurchschnitt lag bei 2,1. Den Prüfungsvorsitz hatte Volker Nürk vom Bunsen-Gymnasium Heidelberg inne.

Folgende Schüler haben das Abitur erfolgreich bestanden:

Zahide Akdere (Adelsheim), Amelie Albinsky (Dallau), Oana Balos (Dallau), Sarah Barie (Unterwittstadt), Christina Baumann (Adelsheim), Lena Bertog (Auerbach), Jannik Bopp (Mittelschefflenz), Nina Boschmann (Möckmühl), Tanja Breunig (Hettingen), Sarah Brixner (Hohenstadt), Evelyn Buchmann (Osterburken), Johanna Diemer (Unterwittstadt), Robin Dietl (Seckach), Maximilian Dinkel (Sennfeld), Hannah Ebert (Oberwittstadt), Jonah Ebert (Oberwittstadt), Shaline Erhardt (Widdern), Dirk Ernst (Seckach), Kevin Fichter (Billigheim), Navina Fleig (Bad Friedrichshall), Katja Friedel (Neckarburken), Emma Gäckle (Neckarburken), Jule Gehrig (Unterwittstadt), Jannik Glattbach (Westernhausen), Felix Göller (Oberkessach), Sarah Gramlich (Schlierstadt), Florian Haag (Billigheim), Maximilian Haak (Oberkessach), Kira Heckmann (Schillingstadt), Fabian Hennegriff (Erlenbach), Luca Herkel (Auerbach), Lena Herrmann (Oberwittstadt), Marie Hoffmann (Unterschefflenz), Nyah Hofmann (Roigheim), Nils Jacob (Saarbrücken), Paul Jahn (Boxberg), Julia Janny (Osterburken), Benno Jung (Rosenberg), Emilia Knapp (Steinbach), Anna Knobloch (Wölchingen), Emely Knörzer (Oberkessach), Nina Knörzer (Oberkessach), Jasmin Kohler (Zimmern), Lennard Kornet (Eubigheim), Christian Kowatschitsch (Osterburken), Erich Krieg (Bieringen), Fabienne Kühner (Ruchsen), Hannes Link (Dallau), Milena Löser (Billigheim), Ariane Markert (Buchen), Michelle Martel (Widdern), Lara Merkel (Mosbach), Paula Nicolaus (Unterschefflenz), Hanna Noe (Unterschefflenz), Caroline Pfeiffer (Sennfeld), Noa Pfeiffer (Westernhausen), Chiara Post (Rosenberg), Christopher Preuhs (Hainstadt), Noah-Joel Rabe (Trienz), Nicolas Reil (Adelsheim), Finn Remmler (Adelsheim), Nils Roser (Sennfeld), Chayenne Rüdt (Trienz), Emma Sach (Jagsthausen), Marko Salig (Oberkessach), Adelina Sardak (Unterkessach), Niklas Schäfer (Adelsheim), Johanna Schneider (Schlierstadt), Victoria Schreiter (Mannheim), Emma Stephan (Hollerbach), Anouk Tinn (Reichertshausen), Sarah Trajkovski (Sennfeld), Maurice Trunk (Lohrbach), Melissa Unseld (Leibenstadt), Samuel Vogt (Großeicholzheim), Lena Waldenberger (Waldmühlbach), David Wolf (Oberwittstadt), Lysander Ziegler (Oberschefflenz) und Madleen Zier (Unterwittstadt).