Von Peter Bayer

Eberbach. Lampen aus ab 23 Uhr? Oder doch erst ab 24 Uhr? Im Winter so, im Sommer anders? Oder doch gleich? Lampen an der Bundesstraße an oder nicht? Volle Leuchtkraft oder Dimmung? Der Vorschläge gab es genug, welche Verwaltung und Gemeinderäte in der jüngsten öffentlichen Sitzung machten und darüber kontrovers diskutierten. Mit einer nächtlichen