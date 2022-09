Osterburken(Möckmühl. (pol/mare) Mehrere Polizisten waren in der Nacht auf Sonntag ziemlich überrascht, als auf der Autobahn A81 auf der Gegenfahrspur plötzlich ein Sattelzug in die falsche Richtung fuhr.

Gegen 1.40 Uhr waren die Beamten nach einem Einsatz in Heilbronn auf der A81 in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Möckmühl und Osterburken sahen sie einen Sattelzug, der in dieselbe Richtung wie sie selbst - aber auf der entgegengesetzten Fahrbahn der Autobahn fuhr. Die Beamten reagierten sofort und machten unter anderem durch Blaulicht, Signal und Hupen auf sich aufmerksam. So bemerkte der Lkw-Fahrer, dass er als Geisterfahrer unterwegs war und begann, seinen Lkw auf der Autobahn zu wenden.

Dies misslang und die Sattelzugmaschine fuhr sich im Außenbankett fest, sodass der Laster quer über alle Fahrbahnen stand und sie blockierte. Es gelang den Polizisten aber schnell, den Verkehr in Richtung Heilbronn zu warnen, sodass es zu keinem Verkehrsunfall kam. Im weiteren Verlauf musste die Fahrtrichtung komplett gesperrt werden und konnte erst nach der Bergung der Sattelzugmaschine gegen 4.30 Uhr wieder freigegeben werden. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Osterburken umgeleitet.

Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass der 57-jährige Fahrer des Lasters betrunken war. Der Test zeigte mehr als 1,3 Promille an. Der Mann musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem wurde der Führerschein des 57-Jährigen beschlagnahmt.