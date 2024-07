Buchen. (tra) Für die Abiturienten des Technischen Gymnasiums an der Zentralgewerbeschule Buchen ging am Dienstag der Prüfungsmarathon zu Ende. Nachdem am Nachmittag die letzten mündlichen Prüfungen gestemmt waren, gratulierten Schulleiter Carlo Götz und Abteilungsleiter Karsten Heiß den Absolventinnen und Absolventen.

Die Durchschnittsnote lag bei 2,2. "Mit diesem guten Schnitt sind wir sehr zufrieden", lautete das Fazit von Karsten Heiß gegenüber der RNZ. "Das war der erste Jahrgang, der das Abitur nach der neuen Prüfungsordnung abgelegt hat. Das Abitur war etwas erschwert, aber die Leistungen waren dennoch sehr gut."

Externer Prüfungsvorsitzender war Michael Kunzmann von der Augusta-Bender-Schule Mosbach.

Das beste Prüfungsergebnis schaffte Alyssa Falk mit der Note 1,1. Ihr folgten Luca Florian Gremminger mit 1,2 und Felicia Anna Linsler mit 1,3.

Folgende 32 Abiturientinnen und Abiturienten haben nun ihr Abschlusszeugnis in der Tasche:

> Schwerpunktfach Informationstechnik (TGI): Raphael Buller (Seckach), Batuhan Demirkol (Buchen), Tobias Lasse Helle (Osterburken), Niklas Keller (Hettingen), Hannes Knoll (Sulzbach), Felicia Anna Linsler (Buchen), Justin Mohr (Buchen) und Martin Marian Reinhardt (Adelsheim).

> Schwerpunktfach Mechatronik (TGM): Daniel Avdeev (Hardheim), Sandra Bangert (Einbach), Luca Florian Gremminger (Hettingen), Frauke Theresia Hentschel (Seckach), Julian Kirchgeßner (Bretzingen), Urs Kromer (Osterburken), Julian Teichmann (Walldürn) und Tom Westermann (Walldürn).

> Schwerpunktfach Technik und Management (TGTM): Kevin Böhle (Waldauerbach), Mika Dörr (Höpfingen), Alyssa Falk (Walldürn), Leon Gehrig (Buchen), Franziska Gertje (Walldürn), Lars Großmann (Hardheim), Philip Hilpert (Höpfingen), Natalie Holub (Walldürn), Lara Horinger (Walldürn), Robin Petzl (Krumbach), Kai Piksa (Schloßau), Patrick Ritter (Buchen), Lisa Schäfer (Pülfringen), Julian Silberzahn (Hardheim), Tim Varchmin (Rüdental) und Sven Weber (Oberschefflenz).

Auf dem Weg zum Abi wurden die Absolventen von den Klassenlehrer-Tandems Thomas Högerl und Josef Mitschke (TGI und TGM) sowie Ina Baumann und Marcel Oeden (TGTM) begleitet.

Das Profil Informationstechnik wurde von sieben Schülern und einer Schülerin gewählt, Mechatronik wählten sechs Schüler und zwei Schülerinnen. Elf Schüler und fünf Schülerinnen setzten den Schwerpunkt im Profil Technik und Management.