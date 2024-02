Buchen-Hettingen. (adb) "Es ist unser Ziel, junge Menschen an eine gewerblich-technische Ausbildung in der Region heranzuführen und ihnen zugleich Hemmungen vor der weiterführenden Schule zu nehmen", betonen Michael Link (Zentralgewerbeschule Buchen) und Rektor Jochen Köpfle von der Baulandschule Hettingen. Gemeinsam stehen sie hinter der Kooperation der Bildungseinrichtungen, in deren Rahmen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote