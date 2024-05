Waldbrunn/München. (cao/pm) Endlich ist es so weit, der Sendetermin steht fest: Am kommenden Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr im Kika und am 2. Juni um 8.35 Uhr im ZDF ist die Klasse 4a der Winterhauch-Grundschule in der Quiz-Sendung "1, 2 oder 3" zu sehen. Paula, Liv und Jule treten als Team Deutschland gegen Schülerinnen und Schüler aus Österreich und Slowenien an und müssen knifflige Fragen zum Thema Kampfkunst beantworten.

"Wir sind dabei. Wir fahren nach München!", verkündete Klassenlehrerin Kirstin Rausch-Jakob ihren Schülern bereits kurz nach den Sommerferien im vergangenen Jahr. Schließlich braucht die Aufzeichnung einer Fernsehsendung viel Vorbereitung und Zeit. Noch als Drittklässler hatten sich die Kinder beworben.

Doch auch nach der freudigen Botschaft war Warten angesagt. Ein paar Monate lang musste sich die 4a noch einmal gedulden, erst Ende November war es dann wirklich so weit: Für die Aufzeichnung der Quizshow fuhr die ganze Klasse zu den Bavaria Film- und Fernsehstudios in die bayerische Landeshauptstadt, lernten dort die Produktionsabläufe und Moderator Elton kennen. Neben Klassenlehrerin Kirstin Rausch-Jakob kamen Schulleiter Ulrich Schöpwinkel, Konrektorin Carolin Weber-Enger, Referendarin Elisa Rupp und der Vorsitzenden des Fördervereins der Winterhauch-Grundschule, Völker Kölsch, zur Unterstützung mit.

Die Aufregung war den Kindern anzumerken, als sie das Fernsehstudio betraten und vom Regisseur der Sendung begrüßt wurden. Nachdem er die Besucher angeheizt und ordentlich Stimmung ins Studio gebracht hatte, kamen Elton und Maskottchen Piet Flosse auf die Bühne, um dem Publikum noch einige wichtige Details der Aufzeichnung zu erklären.

Erst danach wurde das Quiz-Thema bekannt gegeben, das vorher strengstens gehütet und geheimgehalten wurde. "Elton und die Kampfkunst" ist die Folge überschrieben, die am Sonntag nun endlich ausgestrahlt wird.

Im Quiz stellten die Kandidatinnen nicht nur ihr Allgemeinwissen unter Beweis, sondern auch ihre Spielfreude und ihren Eifer. Und ein bisschen Glück gehört in den fünf Fragerunden natürlich auch dazu. So ist es schon seit mittlerweile 44 Jahren – 1977 flimmerte die Sendung zum ersten Mal über die deutschen Fernsehbildschirme.

Elton führt seit 2010 durch das Format. Unverändert ist dagegen das Konzept der Sendung: Seit jeher treten bei "1,2 oder 3" stets drei Teams, bestehend jeweils aus drei Kindern einer Schulklasse, gegeneinander an, um Geld für die Klassenkasse zu gewinnen. Je erspieltem Ball sind das aktuell 20 Euro, maximal sind 360 Euro Preisgeld möglich.

Was Adler, Tiger, Affe und Kranich mit Kampfsport zu tun haben, soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Ebenso wenig, ob auch Moderator Elton Platten aus Porenbeton zerschlagen kann und warum beim japanischen Schwertkampf "Kendo" immer laut geschrien wird. Die Waldbrunner Schüler wissen es spätestens seit vergangenem November, alle anderen können es am Sonntag um 17 Uhr im Kika erfahren.