Buchen. (sun) Am heutigen Montag ist "World Restart a Heart Day", also der Internationale Tag der Wiederbelebung. Dazu passt eine erfolgreiche Wiederbelebungsgeschichte, und die erzählt SWR-Redakteur Stefan Troendle am Beispiel von Ernst Mößlein sowohl im Fernsehen als auch im Radio.

Die Universitätsklinik Heidelberg stellte für Troendle den Kontakt zu Notarzt Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker her und der machte den Redakteur auf die Geschichte von Ernst Mößlein aufmerksam. Er wurde am 10. Juli 2018 von seinem Tennispartner Werner Holder nach einem Herzkreislaufstillstand wiederbelebt.

Neben dieser Erfolgsgeschichte nimmt Redakteur Troendle noch weitere Themen in den Blick. Ganz wichtig war ihm die Frage, wie man schon die Jüngsten für das Thema gewinnen kann. Dafür drehte das SWR-Team mit Kameramann Dirk Weiler und dem Tontechniker Daryoush Djavadi zunächst im Burghardt-Gymnasium in Buchen. Dort stieß Troendle auf sehr engagierte Schüler, ihre Lehrerin Christina Kull, eifrige Schulsanitäter und das Projekt "Löwen retten Leben" vom Roten Kreuz und dem zuständigen Ministerium.

Wie eine telefonische Anleitung zur Reanimation durch die Integrierte Leitstelle abläuft, ließ sich das SWR-Team beim DRK-Kreisverband in Mosbach anschaulich demonstrieren. Was das Smartphone-basierte System "Mobile Retter" leisten kann, wurde im Gespräch mit Dr. Genzwürker deutlich. Zudem drehte das Team Szenen der ausrückenden Notfallsanitäter.

Schließlich ging es weiter zum TC Neckarelz, wo Stefan Troendle noch direkt am Ort des Herzkreislaufstillstands und der erfolgreichen Wiederbelebung ein Interview mit Ernst Mößlein und seinem Lebensretter Werner Holder führte.

Die Sendungen laufen voraussichtlich heute ab 19.30 Uhr in der Fernsehsendung "SWR Aktuell Baden-Württemberg" und in 3sat ab 18.30 Uhr in der Sendung "Nano". Die Sendezeiten für den Radiobeitrag, der an alle ARD-Rundfunksender geht, stehen noch nicht fest.