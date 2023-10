> Name: Karlheinz Eisenbeiser

> Alter: 71

> Heimatort: Hüffenhardt

> Wohnort: Buchen (seit 1980)

> Beruf: Im Ruhestand

> Mitglied in diesen Vereinen: Schachclub BG Buchen, Schach-Akademie Rhein-Neckar-Odenwald mit Sitz in Nußloch, TSV Buchen, Museumsverein, Förderverein BGB, Gewerkschaft

> Das mag ich besonders an Buchen: Die sehr gute Infrastruktur, die ich weitgehend zu Fuß oder mit dem Fahrrad nutzen kann. Das wird mir immer erst richtig bewusst, wenn Auswärtige wahrnehmen, wie leicht und auch noch in persönlichem Rahmen in Buchen alles zu erledigen ist. Die verschiedensten Lokalitäten für die jeweiligen Ansprüche und Absichten. Die Natur der Umgebung und die vielen historischen Bezüge in der Gegend – hier kann man immer noch etwas Neues entdecken. Die Mentalität der Buchener, die es mir problemlos ermöglicht hat, hier Fuß zu fassen und mich zu integrieren.

> Das fehlt in Buchen: Das sind eher Dinge, die schon einmal vorhanden waren, wie z. B. das Café "Riesen" mit Außenbereich, das "Krönchen" oder "Die Nachteule" für ein spätes Bier (oder auch zwei).

> Mein Lieblingsplatz: Mein Garten mit meiner Regentonne, in die ich morgens steige, und natürlich viele, viele Plätze in der Natur.