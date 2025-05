Von Ralf Scherer

Walldürn. In mehrfacher Hinsicht ziemlich dicke Luft herrschte am Montagabend während der Sitzung des Gemeinderats im "Haus der offenen Tür". Zum einen, weil es mit gut 70 Bürgern in den Zuschauerreihen ungewöhnlich voll war im Saal – und nach fast drei Stunden Sitzungsdauer irgendwann auch recht stickig.

Zum anderen, weil ein Konflikt deutlich in