Von Felix Hüll

Eppelheim. Am 3. Juni weiß das Landratsamt mehr. Verzögert eine Klage vor dem Verwaltungsgericht die Amtseinführung des gewählten Bürgermeisters Matthias Kutsch weiter oder nicht? Die Kreisbehörde rechnet bis kommenden Dienstag mit Klarheit.

Im Unklaren hingegen blieb die Antwort auf eine Bürgerfrage in der Gemeinderatssitzung am Montag: "Wann ist denn