Von Ursula Brinkmann

Weisbach. Seit Anfang Oktober wird in den Wäldern in der Michelherd am Auerhahnenschlag der Wind gemessen. Die Analyse soll Aufschluss über die Ertragspotenziale des geplanten Windparks Mosbach geben, der hier entstehen soll. Die Stadt Mosbach und die Stiftung Schönau als Grundstückseigentümer haben dazu im Mai einen Gestattungsvertrag (= Pachtvertrag)