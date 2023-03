Höpfingen-Waldstetten. (pm) Die Gemeinde Höpfingen lädt ihre Einwohner für den kommenden Donnerstag, 22. September, ab 19 bis ca. 21 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in der Sporthalle Höpfingen über mögliche Windkraftplanungen in Waldstetten ein. Direkt am Samstag darauf folgt ein weiteres Informationsangebot, eine Waldbegehung zu den möglichen Windenergieanlagenstandorten.

Anlass