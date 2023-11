Von Brunhild Wössner

Mosbach. Es ist eigentlich klar, dass Ziegen Kräuter fressen. Weniger bekannt ist vielleicht, dass sie sich diese Kräuter abhängig von ihrem Befinden aussuchen. Martina Fischer, Sennerin und Buchautorin, kam jüngst zu einem Vortrag in die Mediathek in Mosbach. Mitgebracht hatte sie nicht nur die Ziegen-Information, sondern ihr neuestes Buch "Meine Wildkräuter. Aus dem Wald, von der Wiese und der Alm – Essbare Heilpflanzen zu jeder Jahreszeit".

Die genaue Beobachtung des Fressverhaltens ihrer Ziegen sei der Impuls gewesen, sich diesem Thema zuzuwenden, erklärte Fischer. Denn die Ziegen auf der Alm würden beispielsweise nach ihrer turnusgemäßen Wurmkur intuitiv ganz bestimmte Kräuter fressen. Fischer, die schon seit mehreren Sommern eine Alm im Spitzinggebiet bewirtschaftet, ist auf einem Bauernhof großgeworden und von Haus aus Krankenschwester. Sie hat diverse Fortbildungen in der Kräuter- und Ernährungsheilkunde absolviert.

In ihrem Mosbacher Vortrag legte die Autorin besonderen Wert darauf, die Vorzüge essbarer Wildpflanzen darzustellen. Als die drei wichtigsten nannte sie Giersch, Löwenzahn und Brennnessel. Sie seien als Unkräuter zwar der Schrecken eines jeden Gartenbesitzers, jedoch für den menschlichen Organismus wahre Vitalbomben. Denn die in ihnen enthaltenen Bitter- und Vitalstoffe, Vitamine und Spurenelemente sind sozusagen "Helfer für die Bauchorgane". Wenn man es schaffen würde, diese drei Kräuter in den Speiseplan einzubauen, wäre das schon sehr gut. Überhaupt müsse nicht jeder zum "Wildkräuterfreak" werden. Dennoch sei es nützlich, zu wissen, dass Löwenzahn mit seinen Bitterstoffen eine wahre Wohltat für die Leber ist. Deshalb gab sie den Gartenbesitzern und -besitzerinnen mit auf den Weg, ihn zwischen dem Salat stehen zu lassen. Denn er breche den Boden auf und bringe die Nährstoffe nach oben.

Die Brennnessel ist für Fischer ein "Menschenkraut", weil sie immer nah bei den Menschen wächst. Und würde der "Stoffwechsel-Booster" Brennnessel in China oder Südamerika wachsen, wäre das Kraut bestimmt teuer vermarktet worden. Der Giersch sei eine Pflanze für die Wohlstandsgesellschaft, da er Harnsäure aus dem Köper befördert.

Fischer achtet in ihrem Buch darauf, praktikable Rezepte und Anwendungsbeispiele zu liefern. Normalerweise könne man Pflanzen von der Wurzel über die Knospe bis hin zur Blüte und den Samen essen. Bei den Bäumen seien die Knospen und die zarten Blatttriebe im Frühjahr ebenso essbar wie etwa Fichtenspitzen, junge Lärchenzapfen oder Buchenblattspitzen. Und die Blätter der Linde seien immer gut.

Vieles lasse sich im Vorbeigehen pflücken und in den Mund schieben. Dann nur noch gut kauen, und schon hat man seinem Körper etwas Gutes getan. Fischer ist eine Anhängerin der einfachen Handhabung. Sie mischt Blätter von Löwenzahn und Giersch, der Schafgarbe und dem Spitzwegerich und garniert mit ein paar Blüten den schönsten Wildkräutersalat. Knospen legt sie wie Kapern ein. Aber auch Kräutersalze oder Pestos sind möglich. Eigentlich brauche man nur ein Auge für die Kräuter und müsse sie dann auch sammeln.

Gegen Ende ihrer Ausführungen wandte sich Martina Fischer noch kurz der Natur im Allgemeinen zu – und ließ für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher die Audiodatei "Wenn der Berg spricht" ertönen. Heutzutage falle es uns schwer, "einfach nur mal zuzuhören". Um die Botschaft der Natur wieder vernehmen zu können, gebe es inzwischen Angebote wie etwa "Waldbaden". Die Idee kommt ursprünglich aus Japan, und dort gibt es sie schon seit geraumer Zeit auf Krankenschein. Auch die Nähe von Wasser tue den Menschen gut.