Altheim. (pol) Wegen des Verdachts der Jagdwilderei ermittelt die Polizei gegen einen bislang Unbekannten, der im Jagdbogen Altheim III ein Rehkitz mit einer Kleinkaliberwaffe angeschossen und am Vorderlauf verletzt haben soll. Aufgefallen war der Vorfall einem Jäger am Sonntag, als er ein Bockkitz erlegte, das eine ältere Schussverletzung am Vorderlauf aufwies.

Zwei Tage zuvor, am 15. November, hatte der Jäger im Gewann "Weckers", oberhalb des Holzplatzes im Kudacher Grund, einen Schuss gehört, den er nicht zuordnen konnte. In diesem Zusammenhang bemerkte der Jäger auch ein wegfahrendes Auto. W

er etwas Verdächtiges beobachtet hat und Angaben zu dem Unbekannten beziehungsweise dessen Fahrzeug machen kann, soll sich bei der Polizei in Tauberbischofsheim Telefon 09341/810, melden.