Wettersdorf/Glashofen/Mailand. (pm) Auge in Auge mit ehemaligen Profi-Fußballern aus Italien, Portugal und Tschechien sahen sich 17 Kicker des SV Wettersdorf/Glashofen. Die eigentlich schlagkräftige AH-Mannschaft von der Walldürner Höhe hat im Mai an einem internationalen Fußballturnier in Mailand teilgenommen, dort allerdings nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet.

